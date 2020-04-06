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كُتّاب وآراء
الذعر يدفع إيفواريّين إلى تدمير مركز لعلاج كورونا
دمر مواطنون غاضبون مركزا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أقيم حديثا في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار) قائلين إنه سوف "يلوث الحي".
وأحرق السكان ونهبوا خياما وهياكل في مركز علاج مؤقت، أقيم في ضاحية يوبوجون، وفقا لشهود ومراسل لوكالة الأنباء الألمانية في الموقع.
وحاولت الشرطة تفريق الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع لكنها لم تتمكن من ردع المحتجين الغاضبين.
وردد المحتجون هتافات تعبيرا عن رفض المركز، قائلين إنهم لا يرغبون في تواجد مرضى الفيروس في حيهم خوفا من انتشاره.
وأكدت السلطات في كوت ديفوار وجود 261 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كما سبق لها الإعلان عن ثلاث وفيات بالجائحة.
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تعليقات الزوّار (5)
الله يلطف بينا جميعا