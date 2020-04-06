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الرئيسية | خارج الحدود | الذعر يدفع إيفواريّين إلى تدمير مركز لعلاج كورونا

الذعر يدفع إيفواريّين إلى تدمير مركز لعلاج كورونا

الذعر يدفع إيفواريّين إلى تدمير مركز لعلاج كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:35

دمر مواطنون غاضبون مركزا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أقيم حديثا في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار) قائلين إنه سوف "يلوث الحي".

وأحرق السكان ونهبوا خياما وهياكل في مركز علاج مؤقت، أقيم في ضاحية يوبوجون، وفقا لشهود ومراسل لوكالة الأنباء الألمانية في الموقع.

وحاولت الشرطة تفريق الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع لكنها لم تتمكن من ردع المحتجين الغاضبين.

وردد المحتجون هتافات تعبيرا عن رفض المركز، قائلين إنهم لا يرغبون في تواجد مرضى الفيروس في حيهم خوفا من انتشاره.

وأكدت السلطات في كوت ديفوار وجود 261 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كما سبق لها الإعلان عن ثلاث وفيات بالجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kamal الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:47
le virus du retard c'est le plus dangeraux fléaux dans l 'histoire
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2 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:50
وستبقى افريقيا ومن ضمنها بلدنا الحبيب دولا متخلفة حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. التعليم اخوتي هو اللبنة الاساس لنهضة الامم وليس العمران والمال.
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3 - متتبع الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:54
يفعل الجهل بصاحبه مالا يفعل العدو بعدوه، الجهل أخطر من كرونا ومن كل وباء
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4 - غريب الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:56
مرض كورونا سيرحل نهاية ماي وسيبقى المرض العقلي كولوخونا في المغرب وافريقيا بدون علاج
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5 - jamal الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:56
هنا فين كاين الفرق بين الشعوب و الوعي ديالها و كيفاش اكتاسبات هاد الوعي ، و هنا تايجي دور المجتمعات ... مع الاسف سكان هاد الحي تجمعات عليهم قلة الوعي مع الغريزة الانسانية الخوف من الموت

الله يلطف بينا جميعا
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