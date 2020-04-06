هولندا .. 101 وفاة و952 إصابة جديدة بكورونا

هسبريس - و.م.ع

أعلن المعهد الوطني للصحة بهولندا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 101 وفاة و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المعهد، في تقريره اليومي، أن مجموع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1867 شخصا، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 18 ألفا و803 إصابات.

ونب ه المعهد إلى أن الأرقام هي للحالات التي ثبتت إصابتها من خلال الفحوص والوفيات المسجلة، مشيرا إلى أن الأعداد الفعلية أكبر.

وحسب السلطات الصحية الهولندية، فإن نتائج الإجراءات التي اتخذت خلال الشهر الجاري، مثل إغلاق المطاعم والمدارس وحظر التجمعات العامة، ستبدأ في الظهور على مستوى عدد حالات الإصابة "في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".

وكانت الحكومة الهولندية، التي تنهج استراتيجية "المناعة الجماعية" في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قد استثنت أي حجر صحي شامل، لكنها قررت إغلاق المدارس، والمقاهي، والمطاعم.