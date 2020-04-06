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كُتّاب وآراء
ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في إيطاليا
أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين تسجيل تماثل 1022 مصابا بفيروس كورونا للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 ألفا و837 حالة.
وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن إيطاليا أحصت 636 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء 16 ألفا و523 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 9 آلاف و202 حالة وفاة. في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 13 ألفا و863 متعافيا .
وحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 132 ألفا و547 حالة، وأضافت أن 60 ألفا و313 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألفا و976 مريضا يعانون من أعراض الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات. ويتواصل المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و898 شخصا .
وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 721 ألفا و732 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".