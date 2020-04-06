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فرنسا تحصي 833 وفاة بـ"كورونا" في يوم واحد
الاثنين 06 أبريل 2020 - 18:50
أسفر فيروس كورونا المستجد عن 8911 وفاة في فرنسا منذ مطلع مارس الجاري، بينها 833 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.
ومن بين الوفيات الإضافية سجّلت 605 حالات في المستشفيات، أما الوفيات المتبقية فسجّلت في دور رعاية المسنين أو في مراكز طبية اجتماعية.
وتراجعت الحصيلة اليومية للمرضى الذين أدخلوا العناية المركزة إلى 94 وهي النسبة الأدنى منذ فرض تدابير الإغلاق في 17 مارس الجاري، لكن الوزير أكد أن "الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد".