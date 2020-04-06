أمريكا تتخطى عتبة عشرة آلاف وفاة بفيروس كورونا

هسبريس - أ.ف.ب

تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة العشرة آلاف منذ تفشي الوباء في أواخر يناير حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز اليوم الإثنين.

وقالت الجامعة ومقرها بالتيمور والتي ترصد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة على الأراضي الأميركية بلغ 347,003 إصابة على الأقل و10,335 وفاة.