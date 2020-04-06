نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة

هسبريس - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض "كوفيد-19" الذي يعاني منه.

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه، خلال فترة علاجه من فيروس "كورونا".