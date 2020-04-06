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الرئيسية | خارج الحدود | نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة

نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة

نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة
هسبريس - رويترز
الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:20

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض "كوفيد-19" الذي يعاني منه.

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه، خلال فترة علاجه من فيروس "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - courona الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:27
مشكل هظ الفيروس يضرب الجميع الله يلطف بعباده
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24
2 - مسمار جحا الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:28
اللهم لا شماتة لكن هذا الرجل كترامب فضل دوران عجلة الاقتصاد على ارواح الناس، لذلك فالمغرب خصهم يوقفو عجلة الاقتصاد اذا بغيتو توقفو الفيروس و نعود لحياتنا فاقرب وقت،، علاش ناس مازالة خدامة و علاش الاسواق مازالين مفتوحين و عارمين بالناس علاش كتصورو غي الشوارع لي خاوية و ميكيين على الاحياء لي عامرة بالناس
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35
3 - فيصل اسبانيا الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:29
سمحان الله ممكن انه توفى ويستعدون للإعلان ذالك وهذا البواء ان انتهى في يوم ما إنشاء الله سيبقى في التاريخ لانه كان عادلًا مع الجميع
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-15
4 - زهير الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:30
كواحد من البشرية أتمنى له الشفاء العاجل
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59
5 - جلال علواني الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:30
مسكين كان حاس بخطورة هدا الوباء لمّا قال ستفقيدون اعز اقربائكم.نتمنا له الشفاء العاجل ولجميع المصابين آمين
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42
6 - ouzoud الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:31
لقد طلب من وزير الخارجية النيابة عنه خلال فترة العلاج . . .
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10
7 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:31
الراعي صاحب نظرية مناعة القطيع، لم يمنّع ولم تنجو الرعية.
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8
8 - خديجة الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:31
اللهم اشف كل مصاب مهما كانت ديانته أو عرقه أو مذهبه ...
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44
9 - خبر عاجل الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:33
بيان من الحكومة البريطانية وزير الخارجية دومينيك راب سينوب عن جونسون في تسيير الحكومة
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5
10 - اسحاق الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:34
غريب هدا الفروس. كانه يختار من سيموت !!
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-22
11 - ATLAS الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:35
اللهم الطف بالبشرية جميعا فكلهم خلقك وانت ارحم الراحمين يارب العالمين.علمتني كورونا أن العالم عبارة عن قرية صغيرة.
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19
12 - هشام حدادي الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:37
يحتاج الى دعم اجهزة التنفس الاصطناعي فحص الكمياء العضوية الخاصة باعضاء جسمع تسلم السلطة نائبه
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5
13 - محمد لعيوني الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:38
الامر اصبح خطير .ادن مادام وصلت الى اعلى السلطة في بريطانيا ادن انتهت فكرة المؤامرة اي ان الفيروس مصطنع.
القضية حامضة
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16
14 - جمال الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:39
الله يشافيه سبحان مبدل الأحوال يا مغير الأحوال غير حالنا الى أحسن حال.
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9
15 - يونس الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:41
استعد لتوديع اقاربك. هذا كان من كلامك
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-7
16 - الحقيقة الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:41
كان يدافع عن "فكرة القطيع" لم يأخدوا الأمور بمحمل الجد، صراحة المغرب قام بعمل جبار، جاء الدور على المواطن أن يلتزم البيوت ولا يخرق حالة الطوارئ.
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15
17 - [email protected] الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:42
لا حوله ولا قوة الا بالله، ان الله يمهل ولا بهمل. لطفك بنا يارب العالمين
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8
18 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:46
الغريب أن ولي عهد بريطانيا المسن الأمير شارلز شفي في ٥ أيام.
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5
19 - قولوا العام زين الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:51
لا بديل ولا تغيير في ديمقراطية كورونا
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-1
20 - عبدالحي الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:53
ديموقراطية كورونا لاتمييز فيها ولا عنصرية.
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-1
21 - مراكشي الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:53
اللهم رب الناس اذهب الباس و اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما
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3
22 - sadik الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:54
الله يحفظ البشرية جمعاء يارب اللهم شافي خلقك من مختلف الملل والاصقاع
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3
23 - جريء الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:56
نرجو له الشفاء، وليكن درسا في الحياة، و ليتعلموا الا يقتلوا الابرياء باسلحتهم الفتاكة، فهناك افتك من اسلحتكم
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1
24 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:02
هاد رئيس الوزراء البريطاني موءخرا شاهدت فيديو له يتجول في محلات تجارية للمسلمين و يضحك معهم فتعجبت له لانه يميني عنصري. في النهاية اكتشفت انه كان ينشر مرض كورونا بينهم.
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-6
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