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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجّل حصيلة يومية خالية من وفيات كورونا

الصين تسجّل حصيلة يومية خالية من وفيات كورونا

الصين تسجّل حصيلة يومية خالية من وفيات كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 03:12

سجّلت الصين، اليوم الثلاثاء، حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها في هذا البلد منذ بدأ في يناير الماضي الإعلان يومياً عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج.

ومنذ مارس الماضي لا ينفكّ عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكنّ البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج والتي بلغ عددها لغاية اليوم حوالى ألف إصابة.

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