إسبانيا .. 743 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة نفسها أن هذا المستجد يجعل إجمالي حالات الوفاة بفيروس "كوفيد 19" يص إلى 13798 حالة.

كما أضاف المصدر نفسه أنه تم تسجيل 5478 حالة إصابة جديدة، لتكون الإصابات قد لحقت بـ140510 أشخاص.