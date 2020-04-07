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"كوفيد 19" يخلّف 133 وفاة جديدة بين الإيرانيّين
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 11:07
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3872.
وذكر جهانبور ضمن تصريح للتلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن 133 شخصا توفوا بسبب الفيروس في 24 ساعة الماضية.
العدد الإجمالي للإصابات، وفق المسؤول نفسه، زاد إلى 62589 بعد إضافة 2089 إصابة جديدة؛ بينما 3987 مصابا في حالة حرجة.