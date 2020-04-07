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الرئيسية | خارج الحدود | "كوفيد 19" يخلّف 133 وفاة جديدة بين الإيرانيّين

"كوفيد 19" يخلّف 133 وفاة جديدة بين الإيرانيّين

"كوفيد 19" يخلّف 133 وفاة جديدة بين الإيرانيّين
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 11:07

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3872.

وذكر جهانبور ضمن تصريح للتلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن 133 شخصا توفوا بسبب الفيروس في 24 ساعة الماضية.

العدد الإجمالي للإصابات، وفق المسؤول نفسه، زاد إلى 62589 بعد إضافة 2089 إصابة جديدة؛ بينما 3987 مصابا في حالة حرجة.

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