اليابان تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات كورونا

هسبريس - رويترز

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسية، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز، وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم، لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.

وأعلن آبي حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى، تضم حوالي 44 في المئة من سكان اليابان، لمدة شهر واحد تقريبا.

وقال أمام البرلمان في وقت سابق: "قررنا إعلان حالة الطوارئ لأننا رأينا أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد سيكون له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد".

كما ستنهي حكومة طوكيو اللمسات الأخيرة على حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 108 تريليونات ين (990 مليار دولار)، أي ما يعادل 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي الياباني، لتخفيف أثر الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.