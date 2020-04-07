وزير بريطاني يعزل نفسه لظهور كورونا في عائلته

هسبريس - رويترز

ذكر تلفزيون "آي.تي.في" أن مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، يخضع للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كورونا على أحد أفراد عائلته.

وقال المصدر الإعلامي نفسه إن الوزير مايكل جوف، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوري جونسون، ما يزال مستمرا في أداء عمله من منزله.