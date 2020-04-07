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الرئيسية | خارج الحدود | الوفيات تصل إلى 641 بسبب "كورونا" في سويسرا

الوفيات تصل إلى 641 بسبب "كورونا" في سويسرا

الوفيات تصل إلى 641 بسبب "كورونا" في سويسرا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 12:45

قالت هيئة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 641؛ ارتفاعا من 584 يوم أمس الاثنين.

وأضافت الهيأة نفسها أن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس قد زاد أيضا إلى 22242 حالة مؤكدة، وقد كان 21652 ضمن إحصائيات أمس.

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