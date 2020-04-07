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المنظمة العالمية للصحة ترفض تخفيف تدابير كورونا
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 13:35
قال متحدث باسم المنظمة العالمية للصحة، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة ليس لديها توصيات شاملة للدول والمناطق بخصوص تخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء جائحة فيروس كورونا، لكنها تحث على عدم رفع هذه الإجراءات قبل الأوان.
المتحدث باسم "OMS"، كريستيان ليندميير، قال في مؤتمر صحفي افتراضي: "لا ينبغي التخلي عن الإجراءات قبل الأوان، حتى لا تحدث انتكاسة مجددا. الأمر يشبه كونك مريضا؛ إذا خرجت من الفراش مبكرا وركضت قبل الأوان فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني من مضاعفات".