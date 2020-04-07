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الرئيسية | خارج الحدود | حالة رئيس وزراء بريطانيا تستقر بالعناية المركزة

حالة رئيس وزراء بريطانيا تستقر بالعناية المركزة

حالة رئيس وزراء بريطانيا تستقر بالعناية المركزة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:40

قال المتحدث باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن حالته استقرت خلال الليل في العناية المركزة، بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا ،مضيفا أن معنوياته لا تزال مرتفعة.

وقال المتحدث للصحفيين إن "رئيس الوزراء، الذي نُقل إلى المستشفى يوم الأحد الماضي، تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة، ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي".

وأضاف: "استقرت حالة رئيس الوزراء خلال الليل ولا تزال معنوياته مرتفعة، لقد تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس بدون أي مساعدة أخرى، ولا تستدعي حالته استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر ".

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