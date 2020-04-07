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عدد وفيات كورونا في إنجلترا يصل 5655 ضحية
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:44
قالت هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات ارتفع 758 ليصل إلى 5655.
وأضافت الهيئة أن 29 حالة من الوفيات الجديدة لأشخاص لم تكن لديهم أي حالات صحية مزمنة معروفة وتترواح أعمارهم ما بين 23 و99 عاما. (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير سها جادو)