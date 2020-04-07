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ارتفاع "وفيات كورونا" بـ731 ضحية في نيويورك
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:34
أكد حاكم ولاية نيويورك وجود ارتفاع في الوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى الولاية.
وأشار حاكم نيويورك إلى تسجيل 731 وفاة في آخر 24 ساعة مقابل 599 في اليوم السابق.