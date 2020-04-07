ارتفاع "وفيات كورونا" بـ731 ضحية في نيويورك

هسبريس - متابعة

أكد حاكم ولاية نيويورك وجود ارتفاع في الوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى الولاية.

وأشار حاكم نيويورك إلى تسجيل 731 وفاة في آخر 24 ساعة مقابل 599 في اليوم السابق.‎