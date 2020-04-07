عدد حالات الشفاء من "كورونا" يرتفع في إيطاليا

هسبريس - و.م.ع

أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء تسجيل تماثل 1555 مصابا بفيروس كورونا للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24 ألفا و392 حالة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي، أن إيطاليا أحصت 604 حالات وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء 17 ألفا و127 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، حيث سجلت 9 آلاف و484 حالة وفاة؛ وفي المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 14 ألفا و498 متعافيا.

وحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة الجديدة بهذا الفيروس في تراجع مستمر؛ فيما بلغ مجموع المصابين في البلاد 135 ألفا و586 حالة، وأضافت أن المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة يتواصل لليوم الثالث على التوالي، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و792 مريضا.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن 61 ألفا و557 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألفا و718 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 755 ألفا و445 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".