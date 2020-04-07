24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)

  2. حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني نواحي سطات (5.00)

  3. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  4. الملك يكلف أمزازي بمهام "الناطق الرسمي" .. والفردوس يخلف عبيابة (5.00)

  5. استراحة محارب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وفيات "كوفيد-19" في فرنسا تتخطى عشرة آلاف

وفيات "كوفيد-19" في فرنسا تتخطى عشرة آلاف

وفيات "كوفيد-19" في فرنسا تتخطى عشرة آلاف
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:25

تخطّت فرنسا الثلاثاء عتبة عشرة آلاف وفاة بكوفيد-19، مع تسجيل 607 وفيات إضافية خلال 24 ساعة في مستشفيات البلاد، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.

وقال سالومون في مؤتمر صحافي إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.