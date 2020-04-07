وفيات "كوفيد-19" في فرنسا تتخطى عشرة آلاف

هسبريس - أ.ف.ب

تخطّت فرنسا الثلاثاء عتبة عشرة آلاف وفاة بكوفيد-19، مع تسجيل 607 وفيات إضافية خلال 24 ساعة في مستشفيات البلاد، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.

وقال سالومون في مؤتمر صحافي إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.