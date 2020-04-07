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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يقيل وزير البحرية الأمريكية بالنيابة

"كورونا" يقيل وزير البحرية الأمريكية بالنيابة

"كورونا" يقيل وزير البحرية الأمريكية بالنيابة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:05

استقال وزير البحرية الأميركية بالنيابة، توماس مودلي، على خلفية إدارته لأزمة تفشّي كورونا على متن حاملة طائرات.

وقدم وزير البحرية الأمريكي بالنيابة استقالته بسبب التعامل مع حاملة الطائرات التي ظهرت عليها إصابات بفيروس كورونا، بعد تصريحات مسيئة لقائدها المقال بريت كروزير.

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