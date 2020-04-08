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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تحصي حوالي 2000 وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أمريكا تحصي حوالي 2000 وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أمريكا تحصي حوالي 2000 وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 01:57

توفّي حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الثلاثاء.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12722 حالة وفاة من أصل حوالى 400 حالة إصابة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف ممّا يعني أنّها قد تلحق قريباً بركب كلّ من إيطاليا (17127 وفاة) وإسبانيا (13798 وفاة).

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