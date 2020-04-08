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كُتّاب وآراء
757 وفاة جديدة بـ"فيروس كورونا" في إسبانيا
قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ توفي 757 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة اليومية للوفيات قليلا.
وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين أودى الفيروس بحياتهم ارتفع إلى 14555 حتى الآن؛ ومثلت الزيادة اليومية 5.5 بالمئة، كنسبة مئوية من إجمالي عدد الوفيات، انخفاضا من 5.7 في المئة في اليوم السابق عندما توفي 743 شخصا.
وأضافت أن إجمالي الحالات المكتشفة في مختلف أرجاء المملكة الإسبانية قد ارتفع إلى 146690 إصابة؛ مقابل 140510 وفق حصيلة أمس الثلاثاء.