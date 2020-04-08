مجموع الوفيات بكورونا يتجاوز 4000 وسط إيران

هسبريس ـ مُتابعة

قال متحدث باسم وزارة الصحة في إيران إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 4003، بعد تسجيل 121 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الإصابات إلى 67286.

وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور في تصريح للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، قائلا: "رصدنا 1997 حالة مصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويوجد 3956 مصابا في حالة حرجة حتى الآن".