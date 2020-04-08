وزيرة إسبانية تتوقع عودة الحياة في نهاية أبريل

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنه قد تعود الحياة تدريجيا للبلاد، التي تخضع لإجراءات حظر صحي منذ 15 مارس، بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزيرة المالية والمتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، إنه قد يتم رفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تم فرضها لوقف تفشي فيروس كورونا، بعد 26 أبريل عندما تنتهى حالة الطوارئ.

وأضافت مونتيرو لقناة "أنتينا 3" التلفزيونية أن المواطنين سوف يعودون لحياتهم الطبيعية بعد هذا التاريخ، على الرغم من أنه سوف تكون هناك تعليمات واضحة من الحكومة بشأن كيفية التعامل في الأماكن العامة.

يشار إلى أنه يسمح للأسبان الآن بالخروج فقط لشراء الاحتياجات اللازمة، عدا ذلك من الممنوع الخروج حتى لو للتمشية أو ممارسة الرياضة.