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الرئيسية | خارج الحدود | وزيرة إسبانية تتوقع عودة الحياة في نهاية أبريل

وزيرة إسبانية تتوقع عودة الحياة في نهاية أبريل

وزيرة إسبانية تتوقع عودة الحياة في نهاية أبريل
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:29

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنه قد تعود الحياة تدريجيا للبلاد، التي تخضع لإجراءات حظر صحي منذ 15 مارس، بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزيرة المالية والمتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، إنه قد يتم رفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تم فرضها لوقف تفشي فيروس كورونا، بعد 26 أبريل عندما تنتهى حالة الطوارئ.

وأضافت مونتيرو لقناة "أنتينا 3" التلفزيونية أن المواطنين سوف يعودون لحياتهم الطبيعية بعد هذا التاريخ، على الرغم من أنه سوف تكون هناك تعليمات واضحة من الحكومة بشأن كيفية التعامل في الأماكن العامة.

يشار إلى أنه يسمح للأسبان الآن بالخروج فقط لشراء الاحتياجات اللازمة، عدا ذلك من الممنوع الخروج حتى لو للتمشية أو ممارسة الرياضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المخلوف الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:38
المرجو عدم رفع الحجر الصحي حتى وإن رفعته فرنسا واسبانيا،لان طبيعة التركيبة الاجتماعية والعلاقات الاسرية في المغرب تختلف عن نظيراتها في دول اخرى.لقد قطعنا اشواطا مهمة للتصدي لهذا الداء،فلا مجال للخطأ.
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2 - Momo الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:50
نتمنى لكم ذلك و لجميع الانسانية،اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين انك على كل شيء قدير.اشتقنا لانفسنا و لعملنا و احبابنا و اطفالنا اشتاقوا لمدارسهم.
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3 - bright ideas الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:08
صاحب التعليق الاول يتحدث عن نفسه وطريقته في العيس ويعتقد ان الجميع يعيش حالته . الحياة ليست سجن .والفوبيا مرض ...نتمنى ان نتحكم و نكون من المسيطربن عن المرض بدون تهويل ولا فوبيا .لنطور تفكيرنا ولو قليلا
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