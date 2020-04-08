مصر تمدد حظر التجول 15 يوما لمواجهة كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما، حتى 23 أبريل الجاري، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه أنه تقرر، أيضا، تخفيف حظر التجول ساعة؛ بحيث يبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة من صباح اليوم الموالي.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي تلفزيوني، إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين، كما تقرر اقتطاع 20 بالمئة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية، لثلاثة شهور، بنية دعم العمالة غير المنتظمة.