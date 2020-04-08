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كُتّاب وآراء
البابا ينتقد المتاجرين بالفقراء خلال "أزمة كورونا"
انتقد البابا فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، أولئك الذين يتاجرون بالفقراء والمعوزين، ويستغلون احتياجات الآخرين، فى الوقت الذي يحاول فيه العالم التعامل مع أزمة كورونا المستجد.
وقال البابا خلال قداس في مقر إقامته: "نصلّي اليوم من أجل الأشخاص الذين، في زمن الوباء هذا، يتاجرون بالمعوزين ويستفيدون من احتياجات الآخرين ويبيعونهم. ليلمس الرب قلوبهم ويحولّهم".
وأضاف: "عندما نفكر في بيع الناس تتبادر إلى الذهن تجارة الرقيق من إفريقيا إلى أمريكا، لكن هذا شيء من الماضي، أو تجارة الفتيات الايزيديات التي تم بيعهن لداعش، لكنها بعيدة".
واستطرد البابا: "جميعنا نملك القدرة على الاختيار بين الإخلاص والمصلحة، وجميعنا لدينا القدرة على أن نخون الآخر ونبيعه ونختار مصلحتنا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
امين..