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الرئيسية | خارج الحدود | البابا ينتقد المتاجرين بالفقراء خلال "أزمة كورونا"

البابا ينتقد المتاجرين بالفقراء خلال "أزمة كورونا"

البابا ينتقد المتاجرين بالفقراء خلال "أزمة كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 14:43

انتقد البابا فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، أولئك الذين يتاجرون بالفقراء والمعوزين، ويستغلون احتياجات الآخرين، فى الوقت الذي يحاول فيه العالم التعامل مع أزمة كورونا المستجد.

وقال البابا خلال قداس في مقر إقامته: "نصلّي اليوم من أجل الأشخاص الذين، في زمن الوباء هذا، يتاجرون بالمعوزين ويستفيدون من احتياجات الآخرين ويبيعونهم. ليلمس الرب قلوبهم ويحولّهم".

وأضاف: "عندما نفكر في بيع الناس تتبادر إلى الذهن تجارة الرقيق من إفريقيا إلى أمريكا، لكن هذا شيء من الماضي، أو تجارة الفتيات الايزيديات التي تم بيعهن لداعش، لكنها بعيدة".

واستطرد البابا: "جميعنا نملك القدرة على الاختيار بين الإخلاص والمصلحة، وجميعنا لدينا القدرة على أن نخون الآخر ونبيعه ونختار مصلحتنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mustapha dr الأربعاء 08 أبريل 2020 - 14:57
والله العظيم أصبت بكلامك هذا رغم أنك لست مسلما أقف لك إحتراما أيها البابا فرانشيسكو.. لأن عندنا هنا بالمغرب هناك فئة كبيرة للأسف تركب على موجة الفقراء بدعوى المساعدة ومد يد العون لكن في الحقيقة الكل يبحث لنفسه عن مصلحة لأن فاعل الخير الحقيقي يبقى عمله خفي بينه وبين ربه . وجزى الله المحسنين والمخلصين لهاذا البلد
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6
2 - father of maria الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:11
"نصلّي اليوم من أجل الأشخاص الذين، في زمن الوباء هذا، يتاجرون بالمعوزين ويستفيدون من احتياجات الآخرين ويبيعونهم. ليلمس الرب قلوبهم ويحولّهم".
امين..
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-4
3 - الريفي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:18
مصاءب قوم عند قوم فواءد. فهناك شريحة كبيرة من الناس يقتاتون على مصاءب الاخرين و ازماتهم. و لا يراعون في مؤمن الا و لا ذمة. فيجب الضرب بيد من حديد غلى مثل هؤلاء و انزال اقصىى العقوباات بهم
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2
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