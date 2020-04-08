الإمارات تتجاوز نصف مليون فحص طبي لكورونا

هسبريس - متابعة

سجلت الإمارات العربية المتحدة رقما قياسيا في عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة، حيث تم إجراء 539.195 فحصا على مستوى الدولة.

وكشف عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوصات، وتوسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات".

وأوضح المسؤول أن "هذا الإجراء يتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال".