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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تتجاوز نصف مليون فحص طبي لكورونا

الإمارات تتجاوز نصف مليون فحص طبي لكورونا

الإمارات تتجاوز نصف مليون فحص طبي لكورونا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:34

سجلت الإمارات العربية المتحدة رقما قياسيا في عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة، حيث تم إجراء 539.195 فحصا على مستوى الدولة.

وكشف عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوصات، وتوسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات".

وأوضح المسؤول أن "هذا الإجراء يتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مدوخ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:46
والمغرب كمية أجهزة الفحص الكشف ضعيفة وتسارع أعداد الحالات. لاحول ولاقوة إلابالله
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42
2 - منير الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:50
دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يجب طلب المساعدة منها لديها عدة إمكانات ولنا معها قمة الصداقة.
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22
3 - الامارات الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:50
اسمعوا امالين 4000فحص أكثر من شهر
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46
4 - تنغيري الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:50
هنيئا لكم،لا مجال للمقارنة فالامارات يصل تعداد سكانها 9 ملايين و 700 ألف نسمة (احصاءات 2017) وقامت بأكثر من 500 ألف تحليلة (نصف مليون), أما المغرب,وما ادراك ما المغرب,40 مليون نسمة وقام ب 4200 تحليلة،ويريد محاصرة الوباء،ويعتبر مجهوداته جبارة و استباقية.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
"فاقد الشيء لا يعطيه".
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64
5 - متسائل الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:56
الامارات 9 المليون نسمة نصف مليون تحليلة
المغرب 36 مليون 4000 تحليلة
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21
6 - صحراوية الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:58
و المغرب عيينا ما نهضروا ف وسائل التواصل الاجتماعي اختبار الكشف راه قلييل عاد وصلنا 4358 و هو الحل الوحيد باش نقضيو على الفيروس الله يحفظ و خلاص المغرب راه غادي فالخسران
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12
7 - المخنتر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:58
لا أتق في إدعاءات الأنظمة الخليجية .
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-11
8 - مدوخ من المداويخ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:59
نحن عدد الفحوصات لدينا يصيب بالفزع
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12
9 - moussa الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:09
c'est les Emirates, on ne peut pas comparer l'incomparable.
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6
10 - ليليا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:09
الاماراة ره نيويورك العرب ومن اغني الدول العربية وش كتقارنو راسكم بها المزاليط
معندكمش مكتصنعو مكتجيبوا من برا احدث الاجهزة زايد شعب كسول ومعكاز
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5
11 - مصطفى الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:13
نصف مليون ! إذا السكان جميعا خلال 12 يوم فليبحثوا عن الخير فهو يذهب البلاء .
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9
12 - بدون تعليق الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:15
الناس من زمان وهيا تخدم بلادها وحنا من زمان وهما مقابلين غير المهرجانات والمواسم وتبدير الاموال فالتفهات هذ كورونا عرات على الواقع المزري ديال البلاد وخصوصا في المجلات الحيوية كالصحة والتعليم.
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24
13 - سعاد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:30
اودي دارتها الفلوس والناس شبعانين عندنا الجوع والشفرة عطاو جوج دريال وايسرقوها من اللور حسبي الله ونعم الوكيل لابد من المحاسبة لابد من الضرب من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب باموال الشعب الضعيف المعدم لمادا عدد الوفبات مرتفع لم اجد تفسيرا منطقيا ولم عدد المتشافين ضعيف جدا لم لا يتعافى في كل يوم عشرة الى عشرون مالدي يحصل
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0
14 - لمي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:35
ياربي استرها معانا فليست لدينا حتى إمكانيات الفحص الكافية و جزء كبير من الشعب غير مسؤول. فيا ربي سترك و رحمتك و شفاء من عندك لكل المصالين.يا ربي حد الباس.
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1
15 - شتان بين الترى والثريا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:39
دولة الإمارات العربية المتحدة مند سنين أعطت أولوية كبرى لصحة المواطن ووفرت له كل الامكانيات حتى صرنا نسمع ونرى اشهارات على قنواتهم لمصحات تتنافس في خفض الأثمان لجلب الزبناء.. أما نحن فالصحة عندنا مريضة وإذا دخلت إلى مستشفياتنا وانت نصف مريض ستمرض 100٪
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16 - مواطن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:46
ألمانيا 500 الف فحص في الأسبوع حلل و ناقش
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1
17 - المخلوف الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:48
وكلنا الله على لي سرق شي ريال من هد البلاد إما راه حنا حسن من النص فالعالم ومن الامارات ولا غيرها.
حسبنا اللّٰه ونعم الوكيل
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