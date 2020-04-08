"ساندرز" يغادر سباق الترشح للرئاسيات الأمريكية

هسبريس - متابعة

أعلنت حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرنى ساندرز اليوم الأربعاء انسحابه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له لخوض الانتخابات.