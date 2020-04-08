24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أمن بنسليمان يوقف مروجيْ مخدرات ومؤثرات عقلية (5.00)

  2. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  3. وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)

  4. وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة (5.00)

  5. الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رقم قياسي يومي لعدد "وفيات كورونا" في بريطانيا

رقم قياسي يومي لعدد "وفيات كورونا" في بريطانيا

رقم قياسي يومي لعدد "وفيات كورونا" في بريطانيا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:28

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا يوميا في عدد الوفيات بفيروس كورونا، منذ انتشار الوباء في البلاد.

وتم تسجيل 938 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7097، والإصابات إلى 60733 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عادل البيضاوي 7 الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:34
ياربي تحفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء الفتاك.. اللهم إني أسألك بكل أسمائك الحسنى.. اللهم إني أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت أن تكون حافظا و ساترا للناس أجمعين في كل بقاع الأرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - nabil الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:45
الا بقينا كنخرجو لزنقة بدون ضرورة ملحة
فاكيد غنوصلو لهده الحالة
يارب ترحمنا حنا عبادك ضعفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
3 - المحقق الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:18
اعيش في بلد اوربي لديه خبرة و امكانيات عالية في المجال الطبي و رغم دالك لا حول ولا قوة له مع كورونا ،فما بالك بإمكانيات بلادنا....
نسأل الله رب العرش العظيم ان يحفظنا و اياكم و والدينا انه على كل شيئ قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - لمي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:29
ونحن؟! غي دراوش غاديين غيبشوية، الله يحفظنا من عندو و يعاونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - عبدالله الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:46
لقد حان الوقت لتشييد مدينة جديدة في الصحراء لتصفية المغرب من الكلاخ .
الكلاخ الذي لا يريد احترام القانون ما عليكم الا ترحيلهم الى هاته المدينة للعيش فيها لانهم ليسو في مستوى المدن الكبرى . عصا في تنمية المغرب هما هاذو لان المغرب والحمدلله فيه ناس واعين ومتقفين يريد العيش في بلد نقي من الوسخ .
هاته المدينة الجديدة غادي تكون مدينة للتوعية والتكوين المهني وممنوع عليهم بالدخول الى المدن الكبرى حتى يدخلو الى القرن الواحد والعشرين.
المغرب تعترف تنمية بهاد من الخيمة الى العاصمة والله او ما عمرهوم يندمجون مع العقلاء الا ان كان القانون صارما معهم. راه الكورونا ما غاديش ترحل الى ما رحلتوش هاد الكلاخ لان السجن لا يردعهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.