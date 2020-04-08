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كُتّاب وآراء
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رقم قياسي يومي لعدد "وفيات كورونا" في بريطانيا
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:28
سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا يوميا في عدد الوفيات بفيروس كورونا، منذ انتشار الوباء في البلاد.
وتم تسجيل 938 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7097، والإصابات إلى 60733 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - عادل البيضاوي 7 الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:34
ياربي تحفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء الفتاك.. اللهم إني أسألك بكل أسمائك الحسنى.. اللهم إني أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت أن تكون حافظا و ساترا للناس أجمعين في كل بقاع الأرض
2 - nabil الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:45
الا بقينا كنخرجو لزنقة بدون ضرورة ملحة
فاكيد غنوصلو لهده الحالة
يارب ترحمنا حنا عبادك ضعفاء
فاكيد غنوصلو لهده الحالة
يارب ترحمنا حنا عبادك ضعفاء
3 - المحقق الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:18
اعيش في بلد اوربي لديه خبرة و امكانيات عالية في المجال الطبي و رغم دالك لا حول ولا قوة له مع كورونا ،فما بالك بإمكانيات بلادنا....
نسأل الله رب العرش العظيم ان يحفظنا و اياكم و والدينا انه على كل شيئ قدير
نسأل الله رب العرش العظيم ان يحفظنا و اياكم و والدينا انه على كل شيئ قدير
4 - لمي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:29
ونحن؟! غي دراوش غاديين غيبشوية، الله يحفظنا من عندو و يعاونا
5 - عبدالله الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:46
لقد حان الوقت لتشييد مدينة جديدة في الصحراء لتصفية المغرب من الكلاخ .
الكلاخ الذي لا يريد احترام القانون ما عليكم الا ترحيلهم الى هاته المدينة للعيش فيها لانهم ليسو في مستوى المدن الكبرى . عصا في تنمية المغرب هما هاذو لان المغرب والحمدلله فيه ناس واعين ومتقفين يريد العيش في بلد نقي من الوسخ .
هاته المدينة الجديدة غادي تكون مدينة للتوعية والتكوين المهني وممنوع عليهم بالدخول الى المدن الكبرى حتى يدخلو الى القرن الواحد والعشرين.
المغرب تعترف تنمية بهاد من الخيمة الى العاصمة والله او ما عمرهوم يندمجون مع العقلاء الا ان كان القانون صارما معهم. راه الكورونا ما غاديش ترحل الى ما رحلتوش هاد الكلاخ لان السجن لا يردعهم .
الكلاخ الذي لا يريد احترام القانون ما عليكم الا ترحيلهم الى هاته المدينة للعيش فيها لانهم ليسو في مستوى المدن الكبرى . عصا في تنمية المغرب هما هاذو لان المغرب والحمدلله فيه ناس واعين ومتقفين يريد العيش في بلد نقي من الوسخ .
هاته المدينة الجديدة غادي تكون مدينة للتوعية والتكوين المهني وممنوع عليهم بالدخول الى المدن الكبرى حتى يدخلو الى القرن الواحد والعشرين.
المغرب تعترف تنمية بهاد من الخيمة الى العاصمة والله او ما عمرهوم يندمجون مع العقلاء الا ان كان القانون صارما معهم. راه الكورونا ما غاديش ترحل الى ما رحلتوش هاد الكلاخ لان السجن لا يردعهم .
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