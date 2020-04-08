رقم قياسي يومي لعدد "وفيات كورونا" في بريطانيا

هسبريس - متابعة

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا يوميا في عدد الوفيات بفيروس كورونا، منذ انتشار الوباء في البلاد.

وتم تسجيل 938 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7097، والإصابات إلى 60733 حالة.