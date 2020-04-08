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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد المتعافين من فيروس "كورونا"

إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد المتعافين من فيروس "كورونا"

إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد المتعافين من فيروس "كورونا"
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:47

سجلت إيطاليا ارتفاعا قياسيا في عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، إذ تعافى 2099 شخصا في ظرف 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 26 ألف و491 متعاف، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها اليوم الأربعاء هيئة الوقاية المدنية.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي، أن إيطاليا أحصت 542 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء 17 ألف و669 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 9 آلاف و722 حالة وفاة، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 15 آلاف و147 متعاف.

وبحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة الجديدة بهذا الفيروس في تراجع مستمر، فيما بلغ مجموع المصابين في البلاد 139 ألف و422 حالة.

وأضافت أن المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة يتواصل لليوم الرابع على التوالي، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و693 مريضا.

وأشارت إلى أن 63 ألف و84 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألف و458 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 807 آلاف و125 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - ملاحظ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:55
فرصة لوزارة الصحة للاستفادة من نقط نجاح التجربة الإيطالية في طريقة العلاج.
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104
2 - الحريزي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:58
مثل هاته الأخبار تثلج الصدر وتجعلنا أكثر إصرارا وعزيمة على مواصلة نهج الحجر بطريقة سليمة لنخرج بأفضل حال ان شاء الله.
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101
3 - كائن مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:59
الحمد لله
يا رب ترحمنا او ترحم جميع الناس
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68
4 - Marocain الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:00
اللهم شافی لا شفا۶ الا شفائک
رغم ان الاخباره ساره لاکن یجب توخی الحذر
ربما تکون هناک موجات جدیده او تحول للفیروس
دعوه لاخواننا المغاربه، الزموا البیوت جزاکم الله خیر
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50
5 - مصطفى السوسي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:04
الحمد لله رب العالمين. سبقت رحمته عذابه.
اللهم اشف كل مريض،واجعل هذا الوباء مغفرة للذنوب.
اللهم رد بالناس الى الصراط المستقيم.
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20
6 - bizarre الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:04
J'espère que ce grand pays puisse sortir de cette crise plus fort que jamais.L'Italie était toujours accueillant sans discrimination contrairement aux autres pays européens.
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17
7 - الحمد لله الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:05
الحمد لله هذه بشائر خير بقرب رفع البلاء عن إيطاليا التي عانت الويلات من هذا الطاعون ولكنها كافحت والفضل لله عز وجل.الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات و نسأل الله أن يرفع البلاء و الوباء عن كافة من في الأرض
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17
8 - منصف التازي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:07
ذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 807 آلاف و125 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".
دكرت وزارة قلة الصحة المغربية تم اجراء من شهر تقريبا قرابة 6000 فحص
يا لها من دولة متقدمة في الصحة بلدي . ينتظرون مناعة القطيع مع شعب يضل النهار و ما طال في الزناقي . الكل يخرج يفوج و يضرب دويرة و يدخل يكتب على هيس بريس اجلسوا في منازلكم .
حكومة عظيمة مع شعب عظيم ستكون كارثة سيبقى يحكي عليها التاريخ الا برمة من الله . اعرف نقدي لا يعجب الكثير . لان الحقيقة لا تعجب احد . نحب من يضحكنا و يقول لنا كل شيء على ما يرام و الدولة متقدمة و فيها كل شيء ممتاز و الناس حضاريين يصفقون للسلطات من النوافد و البالكونات فقط تقليد اعمى مما راوه على قنوات فعلا ملزمة و هي تحصد نتائج الحجر الصحي بالاضافة الى العناية للمصابين . فرق كبير بين الكالشيو و الليغا و الدوري الممتاز مع البطولة الوطنية . حلل و ناقش اخي المغربي العزيز
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22
9 - رشيد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:07
سر نجاح التجربة الإيطالية يتجلي في إغلاق ووقف جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية ماعدا الصناعة الغذائية اما في المغرب فمازالت الشركات تعمل كمثال جرف الأصفر بالجديدة واسفي وخريبكة التابعين للمجمع الشريف للفوسفاط
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11
10 - مفروح الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:11
ان بعد العسر يسر
وهم اخوة لنا ونحن اخوة لهم
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10
11 - oujda الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:17
السلام عليكم بالشفاء للجميع اسبانيا اكثر ضررا من ايطاليا واحسن في حالات الشفاء المنضومة الصحية في اسبانيا الاحسن الى حد الان عدد الشفايات يدل على ذلك تحياتا
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-6
12 - Adil الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:18
شراء الكامامات بالتقسيط هو أهم سبب الانتشار الفيروس
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13
13 - bobo الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:22
المواطنة والالتزام بالحجر الصحي هما السبيل الوحيد للحد من انتشار هدا الوباء.صراحة هم شعب متحضر
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0
14 - متغرب الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:22
مع احترامي للإيطاليين ، اسبانيا حققت في 24 ساعة الأخيرة 4800 حالة شفاء من كورنا
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1
15 - مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:22
الحل هو الزم بيتك ولا تغادره إلا للضرورة القصوى،الدولة الحمد لله تقوم بما يلزم في هذا الشأن ونحن سنطبق كل التعليمات التي توجه لنا،لنكتب للعالم قصة نجاح مغربية،نحن نسعى بعون من الله طبعا على تفادي الوصول لأرقام أوروبا وغيرها من المصابين والحل بين أيدينا فلنحارب جميعا كورونا،حفظ الله المغرب وأهله.
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0
16 - عبدو الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:24
اوروبا تجاوزت المحنة
هنا في الدنمارك و في المانيا الحكومة شرعت في بدء فتح المؤسسات
الشعوب في شمال اوروبا واعية
لما طلبت الحكومات بالحجر الصحي الجميع استجاب لانها يا سادة عقلية التعاون
اما في المغرب فلما طلبت الحكومة بالحجر بدؤو الناس بالشتم و السب و كيف لنا ان نعيش و و و لانها عقلية الاستغلال
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0
17 - Dahaoui mohammed الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:24
الفرج قريب يا إخواني المغاربة.والله العضيم أنني احس من كل قلبي بأننا قرينا نشوفو الضو خليو ايمانكم بالله كبير ... من دبا شويا غادي نخرجو و نعمرو الشوارع و نتساراو و نعمرو القهاوي و نتعانقو بيناتنا و نتسالمو بيناتنا و نشريو من عند مالين لكرارص و نحاولو نشريو غير المنتجات المغربية باش بلادنا تنوض من هاد الطيحة لي طاحت
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18 - الريفي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:24
الى الرقم 1 المدعو الملاحظ : عن اي تجربة ايطالية تتحدث؟ المغرب و السلطات المغربية اتخدت جميغ التدابير اللازمة في وقت مبكر و تم غزل المدن و اغلاق جميغ المرافق الغير الضرورية ...اما ايطاليا فاخذت الامور من بدايتها بالاستهتار حتى تفاقم الوضغ غندها حينءد استيقضنت من غفلتها عاد دارت ما دار المغرب . التجربة المغربية هي الراءدة و هي من يجب ان يحتدى بها. اما الاستهتار من قبل بعض الناس فالسلطات دارتا اللي عليها
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19 - مواطن مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
إن شاء الله الوباء عما قريب سيختفي وسيزول
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20 - ستشرق قريبا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
الحمد لله الامور هنا بايطاليا بدأت تتحسن والسبب هو تعاون الناس وتجاوبهم مع الحكومة وهو المكوث في المنازل لمدة أطول، انا عن نفسي لم اخرج من المنزل 20 يوما وخرجت لشراء لوازم الاكل بسرعة ورجعت، مع وضع الكمامة والقفازات طبعا، الله يرفع هدا الوباء من الأرض جميعا يارب واحفظنا وإياكم من كل شر
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21 - [email protected] الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:30
أقولها وأكررها هناك شيئ غير مفهوم بالنسبة لعدد المتعافين وعدد المتوفين بسبب كورونا بالمغرب نسبة الوفيات كبيرة جدا،! يجب على الوزارة معرفة الأسباب وشرحها للمواطنين.
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22 - جابر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:37
وزارة الصحة الإيطالية لم تتردد في تطبيق نظرية الپروڤيسور ديدي راؤول ، الكلوروكين +الأزيتروميسين عند بداية ظهور الأعراض. وحالات الشفاء في تصاعد. نتمنى من وزارة الصحة ترخيصا لأطباء الطب العام العاملين في القطاع الحر، بتحرير وصفات لهذا الدواء. وبذلك سيكون هذا الإجراء" الإستباقي" حافزا لتطويق هذا الوباء وتخفيف الضغط على المستشفيات.
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23 - مول الكمامة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:39
أحنا ننتظر الدول الأوربية حتى تصيطر على الوباء في دولهم باش إجيو إسعدونة إبقاو في منازلكم الفرج قريب إنشاء الله
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24 - Marocain الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:42
Je souhaite au peuole italien un bon retblissement.ce peuple tres gentil et acceuillant que dieu vous protége tous nos chers amis italiens. bon courage et bon retablissement
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25 - مصطفى الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:43
حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية منطقة لومبارديا تعد ثالث أفضل منظومة صحية في العالم ، عكس الجنوب الإيطالي متفوقا على المنظومة الاسبانية بكثير
المشكل أن السلطات تأخرت كثيرا واعتبرت أن الفيروس ليس خطير
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