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كُتّاب وآراء
إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد المتعافين من فيروس "كورونا"
سجلت إيطاليا ارتفاعا قياسيا في عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، إذ تعافى 2099 شخصا في ظرف 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 26 ألف و491 متعاف، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها اليوم الأربعاء هيئة الوقاية المدنية.
وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي، أن إيطاليا أحصت 542 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء 17 ألف و669 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 9 آلاف و722 حالة وفاة، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 15 آلاف و147 متعاف.
وبحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة الجديدة بهذا الفيروس في تراجع مستمر، فيما بلغ مجموع المصابين في البلاد 139 ألف و422 حالة.
وأضافت أن المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة يتواصل لليوم الرابع على التوالي، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و693 مريضا.
وأشارت إلى أن 63 ألف و84 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألف و458 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.
وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 807 آلاف و125 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
يا رب ترحمنا او ترحم جميع الناس
رغم ان الاخباره ساره لاکن یجب توخی الحذر
ربما تکون هناک موجات جدیده او تحول للفیروس
دعوه لاخواننا المغاربه، الزموا البیوت جزاکم الله خیر
اللهم اشف كل مريض،واجعل هذا الوباء مغفرة للذنوب.
اللهم رد بالناس الى الصراط المستقيم.
دكرت وزارة قلة الصحة المغربية تم اجراء من شهر تقريبا قرابة 6000 فحص
يا لها من دولة متقدمة في الصحة بلدي . ينتظرون مناعة القطيع مع شعب يضل النهار و ما طال في الزناقي . الكل يخرج يفوج و يضرب دويرة و يدخل يكتب على هيس بريس اجلسوا في منازلكم .
حكومة عظيمة مع شعب عظيم ستكون كارثة سيبقى يحكي عليها التاريخ الا برمة من الله . اعرف نقدي لا يعجب الكثير . لان الحقيقة لا تعجب احد . نحب من يضحكنا و يقول لنا كل شيء على ما يرام و الدولة متقدمة و فيها كل شيء ممتاز و الناس حضاريين يصفقون للسلطات من النوافد و البالكونات فقط تقليد اعمى مما راوه على قنوات فعلا ملزمة و هي تحصد نتائج الحجر الصحي بالاضافة الى العناية للمصابين . فرق كبير بين الكالشيو و الليغا و الدوري الممتاز مع البطولة الوطنية . حلل و ناقش اخي المغربي العزيز
وهم اخوة لنا ونحن اخوة لهم
هنا في الدنمارك و في المانيا الحكومة شرعت في بدء فتح المؤسسات
الشعوب في شمال اوروبا واعية
لما طلبت الحكومات بالحجر الصحي الجميع استجاب لانها يا سادة عقلية التعاون
اما في المغرب فلما طلبت الحكومة بالحجر بدؤو الناس بالشتم و السب و كيف لنا ان نعيش و و و لانها عقلية الاستغلال
المشكل أن السلطات تأخرت كثيرا واعتبرت أن الفيروس ليس خطير