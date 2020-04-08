إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد المتعافين من فيروس "كورونا"

هسبريس - و.م.ع

سجلت إيطاليا ارتفاعا قياسيا في عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، إذ تعافى 2099 شخصا في ظرف 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 26 ألف و491 متعاف، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها اليوم الأربعاء هيئة الوقاية المدنية.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي، أن إيطاليا أحصت 542 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء 17 ألف و669 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 9 آلاف و722 حالة وفاة، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 15 آلاف و147 متعاف.

وبحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة الجديدة بهذا الفيروس في تراجع مستمر، فيما بلغ مجموع المصابين في البلاد 139 ألف و422 حالة.

وأضافت أن المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة يتواصل لليوم الرابع على التوالي، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و693 مريضا.

وأشارت إلى أن 63 ألف و84 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألف و458 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 807 آلاف و125 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".