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فرنسا تسجل 541 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:24
سجّلت فرنسا 541 وفاة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الفرنسية إلى 10869 حالة على الأقل، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.
وأوضح سالومون أن الحصيلة الجديدة لا تتضمن آخر حصيلة يومية للوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الطبية الاجتماعية في فرنسا، مشيرا إلى أن "مشكلة تقنية" حالت دون الحصول على هذه الحصيلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - حميد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:46
اين انتم ياعلماء فرنسا؟ إفعلوا شيئا ما الناس يتساقطون هذا ليس وقت البحث عن الا عراض الجانبية المهم ان يقوم الناس من هذا المرض اما اذا كتب لهم الموت فيما بعد فليموتوا بمرض اخر وليس بكرونا اللعين
2 - simo fes الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:57
مادام الفيروس منتشر في أوروبا ولم ينتهي فلن ترجع الأمور إلى طبيعتها في المغرب.لأن المغرب رهين بالتعامل مع أوروبا.خصوصا التجارة والجالية والسياحة.نطلب الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا شهر رمضان المبارك وهو راض عنا وينزل رحمته علينا ويبعد الوباء عنا وعن العالمين.
3 - Baha الأربعاء 08 أبريل 2020 - 20:14
الله إشافي الجميع،لكن اقتصاديا ما بعد كورونا اصعب بكثير، انهيار لم يسبق له مثيل،نطلب من الله اللطف بعباده.
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