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الرئيسية | خارج الحدود | "التحالف" يوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين

"التحالف" يوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين

"التحالف" يوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين
هسبريس - رويترز
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:17

قال مسؤولون سعوديون، اليوم الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن سيبدأ وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس.

وأضاف المسؤولون أن وقف إطلاق النار سيبدأ عند ظهر الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقال المسؤولون للصحفيين عبر الهاتف إن وقف إطلاق النار يهدف إلى إعطاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران فرصة للانضمام إلى محادثات ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للصراع الدائر منذ خمسة أعوام ولمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Aisa الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:38
ليس من عندهم توقفو الحرب ، حتى جاءت كورونا لوقفهم.
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