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الرئيسية | خارج الحدود | لليوم الثاني على التوالي .. حوالي ألفي وفاة بـ"كورونا" في أمريكا

لليوم الثاني على التوالي .. حوالي ألفي وفاة بـ"كورونا" في أمريكا

لليوم الثاني على التوالي .. حوالي ألفي وفاة بـ"كورونا" في أمريكا
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 09 أبريل 2020 - 02:07

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14695 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14555 وفاة) لكنّها لا تزال خلف إيطاليا التي سجّلت لغاية اليوم 17669 وفاة.

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