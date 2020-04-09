683 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية بإسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بكورونا تباطأ اليوم الخميس، بعد زيادة على مدى يومين.

ووفق المصدر نفسه فقد توفي 683 شخصا في 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى ما يعادل 15238 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة، أيضا، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 152446 حالة مؤكدة، بينما كان المجموع 146690 أمس الأربعاء.