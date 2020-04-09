24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مديرية الأمن تواصل محاربة "شائعات كورونا"
- إفريقيـــا للأفارقــة
- خبيرة تطمئن النساء الحوامل بعدم انتقال "عدوى كورونا" إلى الجنين
- المَغَاربة والشاي
- أبعدوا العثماني عن تدبير أزمة كورونا
يا "أرباب التعليم الخاص": الآباء زبناء لا يتسولون مساعدة ! (5.00)
كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" (5.00)
- بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة - (167)
- مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي - (167)
- كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" - (145)
- المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (132)
- عبيابة .. تهديدات وصدامات وزلات لسان تنتهي بمغادرة الحكومة - (98)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سانتشيز: إسبانيا قريبة من انحسار "جائحة كورونا"
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، اليوم الخميس، إن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.
أمام البرلمان شبه الخالي، حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام، أضاف سانتشيز: "بدأت مرحلة السيطرة .. سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين؛ حتى 26 من أبريل الجاري، بينما اقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب ونقابات والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.
وأورد سانتشيز: "أقترح وثيقة كبرى من أجل إعادة بناء إسبانيا اقتصاديا واجتماعيا على كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة".
وذكر رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض "كوفيد-19"، وهي من أشد الاجراءات في أوروبا، ساعدت في إنقاذ كثير من الأرواح وقلصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة إلى أربعة بالمئة من 22 بالمئة.