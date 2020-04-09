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سانتشيز: إسبانيا قريبة من انحسار "جائحة كورونا"

سانتشيز: إسبانيا قريبة من انحسار "جائحة كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 أبريل 2020 - 14:35

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، اليوم الخميس، إن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

أمام البرلمان شبه الخالي، حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام، أضاف سانتشيز: "بدأت مرحلة السيطرة .. سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين؛ حتى 26 من أبريل الجاري، بينما اقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب ونقابات والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

وأورد سانتشيز: "أقترح وثيقة كبرى من أجل إعادة بناء إسبانيا اقتصاديا واجتماعيا على كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة".

وذكر رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض "كوفيد-19"، وهي من أشد الاجراءات في أوروبا، ساعدت في إنقاذ كثير من الأرواح وقلصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة إلى أربعة بالمئة من 22 بالمئة.

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