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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول إيراني: عدد وفيات كورونا يرتفع إلى 4110

مسؤول إيراني: عدد وفيات كورونا يرتفع إلى 4110

مسؤول إيراني: عدد وفيات كورونا يرتفع إلى 4110
هسبريس - رويترز
الخميس 09 أبريل 2020 - 11:50

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 4110.

وذكر المسؤول نفسه أن 24 ساعة الماضية عرفت وفاة 117 شخصا بأعراض الجائحة، كما أضاف أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 66220 حالة.

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