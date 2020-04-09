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مسؤول إيراني: عدد وفيات كورونا يرتفع إلى 4110
الخميس 09 أبريل 2020 - 11:50
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 4110.
وذكر المسؤول نفسه أن 24 ساعة الماضية عرفت وفاة 117 شخصا بأعراض الجائحة، كما أضاف أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 66220 حالة.