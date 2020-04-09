الوفيات بـ"فيروس كورونا" تبلغ 756 في سويسرا

هسبريس - د .ب .أ

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب "كورونا" وصل إلى 756؛ ارتفاعا من 705 أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر الرسمي نفسه أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع، كحصيلة إجمالية، إلى 23574 حالة بعدما كان 22789 يوم أمس.