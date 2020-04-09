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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من الجائحة في بلجيكا

ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من الجائحة في بلجيكا

ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من الجائحة في بلجيكا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 أبريل 2020 - 12:45

أعلن مركز الأزمة التابع لوزارة الصحة العمومية الفيدرالية أن بلجيكا سجلت، أمس الأربعاء، 483 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد، و1580 حالة عدوى جديدة.

وأشار المصدر ذاته إلى إحصاء 283 حالة وفاة جديدة في ظرف 24 ساعة، أي ما مجموعه 2523 وفاة منذ بداية أزمة فيروس "كوفيد-19".

وأوضح مركز الأزمة أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 459 مريضا جديدا بعدوى فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك من مجموع 5590 شخصا يخضعون للاستشفاء في هذا الظرف.

كما أشار المصدر نفسه إلى تسجيل المزيد من الحالات التي غادرت المستشفى؛ أكثر من الحالات التي دخلتها للعلاج من أعراض الجائحة العالمية.

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