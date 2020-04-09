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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تقترب من 30 ألف حالة شفاء من "كورونا"

إيطاليا تقترب من 30 ألف حالة شفاء من "كورونا"

إيطاليا تقترب من 30 ألف حالة شفاء من "كورونا"
هسبريس - و.م.ع
الخميس 09 أبريل 2020 - 18:15

أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس تسجيل تماثل 1979 مصابا بفيروس كورونا المستجد للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28 ألفا و470 حالة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي، أن إيطاليا أحصت 610 حالات وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ مجموع ضحايا هذا الوباء 18 ألفا و279 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 10 آلاف و22 حالة وفاة؛ وفي المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 15 ألفا و706 متعافين.

وحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ في المجموع 143 ألفا و626 حالة، وأضافت أن المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة يتواصل لليوم السادس على التوالي، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و605 مرضى.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن 64 ألفا و873 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألفا و399 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس، ويخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 853 ألفا و369 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مدوخ الخميس 09 أبريل 2020 - 18:34
ربما الكلوروكين كان له دور في الشفاء. فلماذا تأخرت أوروبا وأمريكا في إستعماله
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2 - مجد الخميس 09 أبريل 2020 - 18:48
نسيتم المتقاعدين أين حقهم من صندوق كوفيد19. أفنو عمرهم في خدمة الوطن
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3 - محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 18:57
يتم معالجه المرضى عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء و دواء المفاصل
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