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كُتّاب وآراء
إيطاليا تقترب من 30 ألف حالة شفاء من "كورونا"
أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس تسجيل تماثل 1979 مصابا بفيروس كورونا المستجد للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28 ألفا و470 حالة.
وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي، أن إيطاليا أحصت 610 حالات وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ مجموع ضحايا هذا الوباء 18 ألفا و279 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 10 آلاف و22 حالة وفاة؛ وفي المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 15 ألفا و706 متعافين.
وحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ في المجموع 143 ألفا و626 حالة، وأضافت أن المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة يتواصل لليوم السادس على التوالي، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و605 مرضى.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن 64 ألفا و873 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألفا و399 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس، ويخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.
وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 853 ألفا و369 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".