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كُتّاب وآراء
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وفيات "كوفيد 19" تتخطى 12 ألف حالة في فرنسا
الخميس 09 أبريل 2020 - 19:03
أوقع فيروس كورونا المستجد 12210 وفيات في فرنسا منذ مطلع مارس، بينها 8044 وفاة سجّلت في المستشفيات الفرنسية و4166 وفاة في دور رعاية المسنين، وفق ما أعلن مدير الصحة العامة جيروم سالومون.
وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء تراجع عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكوفيد-19 في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقد بلغ عددهم 7066 مريضا، أي بتراجع قدره 82 شخصا عن الحصيلة المعلنة الأربعاء، وفق ما أعلن سالومون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - تخفيف الخميس 09 أبريل 2020 - 19:37
7 مليار د بنادم خاص تنقص منها مليار باش التلوث وتخريب الطبيعة ينقص,في الحجر تكثر الممارسة الجنسية لذلك ادعو الى عدم نسيان استعمال موانع الحمل من اقراص للنساء وعازل للذكور
تعليق غير لائق
-44
2 - sarah الخميس 09 أبريل 2020 - 19:38
Arabie saoudite : Faisal Al Saud, gouverneur de Riyad est en soins intensifs avec le coronavirus SARS-CoV-2. Plusieurs dizaines d'autres membres de la famille royale sont malades du COVID-19
Salman isolé dans 1 palais sur la Mer Rouge.
MBS retranché à Néom
المملكة العربية السعودية: محافظ الرياض فيصل آل سعود في العناية المركزة بفيروس السارس التاجي 2. وعشرات من أفراد الأسرة المالكة مصابون بـ COVID-19
عزل سلمان في قصر واحد على البحر الأحمر.
MBS راسخة في Néom
Salman isolé dans 1 palais sur la Mer Rouge.
MBS retranché à Néom
المملكة العربية السعودية: محافظ الرياض فيصل آل سعود في العناية المركزة بفيروس السارس التاجي 2. وعشرات من أفراد الأسرة المالكة مصابون بـ COVID-19
عزل سلمان في قصر واحد على البحر الأحمر.
MBS راسخة في Néom
3 - افريقي مغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 19:43
اللهم ارحم جميع الموتى واشفي جميع المرضى في العالم
4 - م المصطفى الخميس 09 أبريل 2020 - 19:45
لأول مرة يبدو تحسن طفيف في علاقة المستشفيات مع المصابين بفيروس كورونا. ذلك أن استقبال الحالات الخطيرة انخفضت بما يفوق 90 حالة.
الرئيس الفرنسي انتقل اليوم إلى مارساي حيث كان له لقاء دام أكثر من ثلاث ساعات مع البروفيسور Raoult المدافع عن معالجة المصابين بالفيروس ب chrocholine. والفرنسيون على موعد مع خطاب Macron يوم الإثنين ...
فإذا ركزت على فرنسا فلأنني أقطن بها ، لكني في نفس الوقت على اطلاع واسع بكل التدابير التي تقوم بها بلادنا بخصوص جائحة كورونا بتعليمات وتوجهات ناجحة من طرف جلالة الملك أعزه الله ونصره.
الرئيس الفرنسي انتقل اليوم إلى مارساي حيث كان له لقاء دام أكثر من ثلاث ساعات مع البروفيسور Raoult المدافع عن معالجة المصابين بالفيروس ب chrocholine. والفرنسيون على موعد مع خطاب Macron يوم الإثنين ...
فإذا ركزت على فرنسا فلأنني أقطن بها ، لكني في نفس الوقت على اطلاع واسع بكل التدابير التي تقوم بها بلادنا بخصوص جائحة كورونا بتعليمات وتوجهات ناجحة من طرف جلالة الملك أعزه الله ونصره.
5 - زهير الخميس 09 أبريل 2020 - 19:50
نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات لغاية 9 أبريل 2020 :
(المصدر: RT arabic)
الجزائر : 13%
إيطاليا : 12,7%
بريطانيا : 11,7%
هولندا : 10,9%
إسبانيا : 10%
فرنسا : 9,6%
بلجيكا : 9,5%
السويد : 8,2%
أندونيسيا : 8,1%
المغرب : 7,3%
مصر : 6,6%
(المصدر: RT arabic)
الجزائر : 13%
إيطاليا : 12,7%
بريطانيا : 11,7%
هولندا : 10,9%
إسبانيا : 10%
فرنسا : 9,6%
بلجيكا : 9,5%
السويد : 8,2%
أندونيسيا : 8,1%
المغرب : 7,3%
مصر : 6,6%
6 - sa3d الخميس 09 أبريل 2020 - 19:56
من سابع المستحيلات السيطرة على الفيروس ...دون لقاح يقضي عليه في أقصى الحالات 48...ليس تشاؤم لكنها الحقيقة المرة
7 - العريشي الخميس 09 أبريل 2020 - 20:11
لا توجد كمامات ولا مادة التعقيم الأيادي في فرنسا " العظمى " و المصيبة هناك مهن لم تتوقف عن الشغل !!! فيه مدن فرضت الكمامات ولا توجد كمامات في فرنسا " العظمى " فيه برتوكول علاج إستعمل في الصين و بلجيكا والمغرب والجزائر لا يستعملوه الفرنسيين الى في الحالات الخطيرة ........هذه فرنسا " العظمى في خيالنا " أما الواقع فرنسا بدون نهب مستعمراتها كانت ستكون متخلفة مثل رومانيا
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