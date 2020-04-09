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كُتّاب وآراء
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رئيس الوزراء البريطاني يغادر "العناية المركزة"
الخميس 09 أبريل 2020 - 19:36
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من العناية المركزة.
وأضاف المتحدث "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه (بالمستشفى) حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - طارق الخميس 09 أبريل 2020 - 19:49
سبحان الله لم يمضي وقت طويل حتى أصيب و ها هو في العناية المركزة و اليوم يغادرها على كل حال الله إشافيه و كذلك جميع مرضى هاد الوباء المهم أنه كان صريحا مع الشعب البريطاني و ليس ممن يبيعون الوهم لشعوبهم على أنهم يسيطرون على المرض و في الأخير تجد الكارثة قد فعلت ما فعلته بهم و بشعوبهم. بريطانيا فهمت القصة قبل حدوثها و عرفت أن الإتحاد الأوربي لن يكمل كما كان عليه فخرجت منه بإستفتاء تاريخي و اليوم العالم كله يرى كيف أن دول الإتحاد الأوربي تتفكك وحدتها بفعل السطو على المساعدات القادمة لكل دولة إما جوا أو بحرا
2 - خالد.ف الخميس 09 أبريل 2020 - 19:52
** قل الله ينجيكم منها و من كل كرب ثم أنتم تشركون ** من أصبح ٱمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها .
3 - الحمد لله على... الخميس 09 أبريل 2020 - 19:53
.. سلامته . رجل متواضع يخالط الشعب يركب دراجته ليشتري زاده بنفسه ويسلم على الجميع .
وهذا هو سبب إصابته بالعدوى.
وهذا هو سبب إصابته بالعدوى.
4 - مسلم من هولاندا الخميس 09 أبريل 2020 - 19:56
الحمد الله على سلامتو، الله يحفظ المغرب و جميع البشرية من هذا الوباء
5 - إنسانة الخميس 09 أبريل 2020 - 20:07
سبحان الله هاد الشخص لا أطيق رؤيته و لكن فرحت للخبر.. هادي هي "ماتبغيهاش للعدو". إوا الله يشافي الجميع يارب
6 - طه محمد طه الخميس 09 أبريل 2020 - 20:11
هؤلاء ومثلهم هناك علاج عبر حقنهم بدماء او بالاحرى الكريات البيضاء للشخص المتعافي وهذا العلاج ليس للجميع
7 - Youssef الخميس 09 أبريل 2020 - 20:20
الشعب الإنكليزي في غالبيته مسالم ومتسامح ومثقف وحضاري ويؤمن بالله كما يؤمن به سبحانه كل العرب والمسلمون فمن ينكر هذه الحقيقة فهو يعيش في وهم وضلال بعيد . أهنئ رئيس وزراء انجلترا بسلامته وخروجه من الوضع الحرج للوضع الآمن وأتمنى أن يعتبر من هذا الابتلاء ككل البشر قبل قضاء الأجل لان رحمة الله سبحانه سبقت غضبه فاعتبروا يا أولي الألباب والشفاء لكل العالم انشاء الله الحياة قصيرة جدا فكلنا راحلون ولامفر من لقاء الله والحساب فاللهم تجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وارحمنا عند الموت وارض علينا يوم لقاءك وحاسبنا حسابا يسيرا يارب انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين .
8 - Ahmed USA الخميس 09 أبريل 2020 - 20:26
This guys is amazing!! He is the best thing happened to the United Kingdom. He is so simple he leaves his life like normal people . He makes his own coffee and breakfast no crazy spending and wasting tax payers money. I saw a video where a normal citizen yelling at him , he was cool lessening to him and did not left until his problem solved. Such an example for People in power!!
9 - مسلم من اوروبا الخميس 09 أبريل 2020 - 20:35
نطلب له الشفاء العاجل. بريطانيا بلد ديموقراطي اما المغرب فهو مجموعة بشرية يحكمها المخزن ولا يمكن اعتباره دولة لان الدولة يحكمها القانون وفيه مؤسسات والدليل هو منع المخزن لمواطنين العودة الى بلدانهم في اوروبا.
10 - عبدو الخميس 09 أبريل 2020 - 20:38
على سلامتوا، رجل متواضع ذو أصول عثمانية يحب بلده.
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