رئيس الوزراء البريطاني يغادر "العناية المركزة"

هسبريس - رويترز

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من العناية المركزة.

وأضاف المتحدث "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه (بالمستشفى) حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".