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كُتّاب وآراء
"سانوفي" تتبرع بنحو 100 مليون جرعة كلوروكين
قالت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة "سانوفي"، اليوم الجمعة، إنها قررت التبرع لنحو 50 دولة بمئة مليون جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين.
وهو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا ويروج له البعض كسلاح محتمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة في بيان إنها زادت طاقتها الإنتاجية بنسبة 50 بالمئة في مواقع تصنيع العقار الثمانية على مستوى العالم، مضيفة أنها في طريقها إلى مضاعفة إنتاج العقار أربع مرات بحلول الصيف.
وذكر البيان "تدعو سانوفي إلى التنسيق بين سلسلة إنتاج هيدروكسي كلوروكوين بأكملها في جميع أنحاء العالم لضمان استمرار توفير الدواء إذا ثبت أنه علاج جيد وفعال في مرضى كوفيد-19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
جربوه في شعبكم أولاً إدا كان صالحاً و بعدها تبرعوا
مند استعماله بالمغرب نسبة الوفايات تضاعفت نسبيا بينما تنخفض في الدول الأخرى.