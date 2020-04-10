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الرئيسية | خارج الحدود | "سانوفي" تتبرع بنحو 100 مليون جرعة كلوروكين

"سانوفي" تتبرع بنحو 100 مليون جرعة كلوروكين

"سانوفي" تتبرع بنحو 100 مليون جرعة كلوروكين
هسبريس - رويترز
الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:35

قالت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة "سانوفي"، اليوم الجمعة، إنها قررت التبرع لنحو 50 دولة بمئة مليون جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين.

وهو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا ويروج له البعض كسلاح محتمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان إنها زادت طاقتها الإنتاجية بنسبة 50 بالمئة في مواقع تصنيع العقار الثمانية على مستوى العالم، مضيفة أنها في طريقها إلى مضاعفة إنتاج العقار أربع مرات بحلول الصيف.

وذكر البيان "تدعو سانوفي إلى التنسيق بين سلسلة إنتاج هيدروكسي كلوروكوين بأكملها في جميع أنحاء العالم لضمان استمرار توفير الدواء إذا ثبت أنه علاج جيد وفعال في مرضى كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالحي الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:49
كون الخوخ يداوي كون دوا راسوا .فرنسا دولة فاشلة مثلها مثل باقي مستعمراتها.
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-8
2 - عربوبي من الدوار الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:51
إذا ثبت أنه علاج جيد وفعال في مرضى كوفيد-19".
جربوه في شعبكم أولاً إدا كان صالحاً و بعدها تبرعوا
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36
3 - midou الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:10
600طبيب فرنسي حدروا مؤخرا استعمال هذا الدواء الذي اتار ضجة كبيرة بفرنسا. لان له مضاعفات كبيرة على صحة المريض.
مند استعماله بالمغرب نسبة الوفايات تضاعفت نسبيا بينما تنخفض في الدول الأخرى.
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7
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