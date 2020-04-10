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كُتّاب وآراء
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معدل "وفيات كورونا" في إسبانيا يتراجع من جديد
الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:49
ذكرت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض مرة أخرى اليوم الجمعة، إذ سجلت البلاد 605 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت في بيان إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 15843 اليوم الجمعة من 15238 في اليوم السابق.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 157022 اليوم الجمعة من 152446 أمس الخميس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطنة مغربية الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:21
يارب اجعل في قضاءك اللطف ،يارب الطف بعبادك ،يارب ارفع هدا الوباء عن خلقك .يالطيف يالطيف الطف بنا .ياسميع ياعليم ارحمنا واغفر لنا اننا ضعفاء وفقراء واقفين ببابك يارب اغتنا ياحي يا قيوم واعفو عنا يارحيم ياكريم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل.
2 - brahim الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:22
رااائع. نتمنى الشفاء لكل العالم إن شاء الله.
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