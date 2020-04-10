معدل "وفيات كورونا" في إسبانيا يتراجع من جديد

هسبريس - متابعة

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض مرة أخرى اليوم الجمعة، إذ سجلت البلاد 605 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت في بيان إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 15843 اليوم الجمعة من 15238 في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 157022 اليوم الجمعة من 152446 أمس الخميس.