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تسجيل 50 حالة كورونا داخل حاملة طائرات فرنسية

تسجيل 50 حالة كورونا داخل حاملة طائرات فرنسية
هسبريس - متابعة
الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:44

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية وجود 50 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول.

وتم إخلاء ثلاثة بحارة من على متن حاملة الطائرات شارل ديغول بشكل احترازي، قبل أن تستكمل السفينة رحلتها إلى ميناء تولون جنوب فرنسا.

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