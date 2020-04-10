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الرئيسية | خارج الحدود | غوتيريش يحذر من "هجمات بيولوجية" في المستقبل

غوتيريش يحذر من "هجمات بيولوجية" في المستقبل

غوتيريش يحذر من "هجمات بيولوجية" في المستقبل
هسبريس - متابعة
الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:05

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قناعته بوجود خطر متصاعد في المستقبل يتمثل في شن الإرهابيين هجمات بيولوجية سامة تهدف إلى انتشار أوبئة قاتلة مثل وباء كورونا.

وقال غوتيريش خلال لقاء عن بعد نظمه مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في نيويورك: "إن صور الضعف والقصور في الاستعدادات التي يظهرها الوباء الآن تعطي رؤية عن ما يمكن أن يكون عليه هجوم وبائي محتمل على يد الإرهابيين – ويمكن أيضا أن ترفع من مقدار الخطورة التي تنشأ عن هذه الهجمات".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى المخاطر المتعددة على الاستقرار الدولي بخلاف القلق الماثل في الإرهاب البيولوجي، بمناسبة أزمة كورونا، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mre الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:24
الأمين العام يلمح إلى أن فيروس كورونا هجوما بيولوجيا لكن الأخطبوط المتحكم في العالم أقوى منه بكثير.
غير الجايحة اللي جات يقلبو كيفاش يربطها بالإرهاب بعد أن رسخوا في عقول البشر أن الإرهاب يعني المسلمين بالذات.
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37
2 - khalid g الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:32
صحيح ما قال بأن ستكون حرب بيولوجية ...والتي يعيشها العالم الآن التي كانت ورائها الصين ربما لأن الأدلة لا زالت معقدة من طبيب الدي كشف هدا المرض مات هناك وقبل وفاته اعتقل ...ولحد الآن ولا دولة اتهمت الصين ما يحصل لأن جل الدول اقتصادها مبني مع هدا البلد الدي دمر العالم
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4
3 - حسن الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:33
الارهابيين الدين اطلقوا القنبلة النووية على اليابان وقتلوا القلسطنيين و غزو العراق و دمروا ليبيا و سوري و اليمن و حاصرو قطاع غزة و يفرضون الحصار الاقتصادي ويقومون بانقلاب على شرعية الشعوب و كما جدث في مصر و سيتولون على ثروات الشعوب و يجوعونهم لتعيش شعوبهم في رفاهية
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6
4 - مسمار جحا الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:36
من هم هؤولاء الارهابيين ؟؟ الامين العام لم يوضح من يقصد، فالارهاب كان مرتبط عندكم بالاسلاميين عندما سخرتم عميلكم المدلل بن لادن من أجل تحطيم الابراج الامريكية حتى تنسب تهمة الارهابيين للاسلاميين،، اما الان لا نعرف من الضحية؟؟ هل الصين ؟؟ و لكن الارهابيين الحقيقيين هم الصهاينة و الامريكان فرنسا و انجلترا و المانيا قتلة شعوب العالم لم تسلم قارة إلا و قتلو شعوبها و نهبو ثرواتها،، الارهاب يعني الدعم المالي لمحاربته يعني بغاو يجمعو الفلوس .. باش تعرفو معامن كنقسمو الهواء فهاد العالم مجرد لصوص و مشرملين بس محترمين .
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3
5 - يوم الحساب الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:36
نريد معرفة من السبب وراء فيروس كرونا واتركنا من الإرهاب هل هناك إرهاب أكثر من ما وصل إليه العالم أم أن هناك جهة خفية تدفعك لتغيير الحقائق أو من الأفضل لك الصمت
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2
6 - نورالدين العيسي الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:38
لا احد يعلم شهية الصقور المستثمرة بعد تصدع المنصات و الاقطاب التي تشتت امكانيتها بفعل الغرور و المقامرة بالامن الصحي مقابل العملة الصعبة و الا لتزام بالمواثق
اذا كان لازما وضع اسئلة على المغاربة مـ ن الصعب الا جابة حاليا وسهلة الاستعاب بعد خمس سنوات
بطاقة الزيارة للبعض بالثقة المؤمنة دوليا لدرهم الابي الذي يعوم ولن يطفوا بالوقاية بقدر الاعتماد على قداسة الوقاية الـمستدامة و تأميم قطعات جهوية ـ توفرك على مؤشر النجاح يغنيك عن مرحلة غرفة الانعاش و زيارة المستثميرين بالورود و طلب المصاهرة خمس سنوات مع تملص من حق في الرعاية بعد انتهاء التبضعِ في سوق الشغلِ
انا ممون الحفلة بزغرودة من قاع البحيرة التي قد توفر غرغرة ضد انفوانزا الطيور الموسمية ، ،،، هشتاك ـ
قد عدنا لكم
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7 - أكادير الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:38
من تقصد بالارهابيين ؟ الحرب البيولوجيا اكثر من مسطلح ارهابي، هناك ابادة بشرية وخسائر مادية بالجملة وركوض في الاقتصاد
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8 - kheyili brahim الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:39
هل يفهم من تدخل السيد الامين العام ان سبب تفشي كورونا هو هجوم بيولوجي غير محسوب النتائج؟
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9 - مغربي الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:45
و هل هذا ليس بالإرهاب؟؟ . لو كنت في مجلس الأمن لقلت لهم ان هذا الوباء هو ارهاب حقيقي و ان دولتنا المغرب سوف تتابع الامر الى اخر يوم و لابد من تعويض الشعب المغربي عامة و اقتصاده . و الله العظيم لو كنت هناك لقلتها و بصوت عالي سواء امريكا او غيرها . الموت الواحد و لماذا الخوف يا بني ادم .
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10 - بلال طنجة الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:47
هذا تصريح يعطي الإنطباع بأن هناك شيء غير عادي في ما يخص هذا الوباء وإن كان يرمي الكرة في مرمى الإرهابيين ، الذين لا يعتدون اصلا بالعلوم. هذا أكبر منهم إرهاب منظم من دول ذات الأيديولوجية الشريرة
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11 - وجهة نظر الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:50
اعتقد ان.الظرفية العالمية . غير. مواتية. لطرح. مثل هدا الموضوع . الاجد⁦ر هو التفكير في ايجاد استراتيجيات عالمية موحدة ،للتصدي للاوبىة . والتفكير في مواثيق دولية ملزمة اللتازر و التعاون و التضامن العالمي ، وقد يفهم لدى البعض أن المشكل الحالي هو مشكل إرهاب،وهداخطا دبلوماسي فادح
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12 - مهاجر كرها الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:51
يحتمل وممكن؛ الان سخط الله اذا كان هناك في العالم احدا عنده قوة الاقناع بأن كورونا من صنع تلك المكان! سوف يكون الجميع مستعد للقضاء عليه.
على هذا الخبر في هذا الوقت الله يخرج الأمور على خير!
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13 - bimo الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:51
السيد الأمين : هل يعني كلامك هذا أن فيروس كورونا من صنع الإنسان !؟ ......... كن أكثر شجاعة وقلها بالواضح ، حتى وإن لم تشم للجهة المسؤولة بالاسم .
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14 - احمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:51
شرح الواضحات من المفضحات غير اللي مبغاش افهم الحرب البيولوجية ومن يدبرها اللهم ارفع عنا الوباء والعداء
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15 - الحل في الصين الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:52
كوفد١٩ فيروس بيولوجي مستنسخ وله عاءيلة أخرى من فيروسات شيطانية. هذا رأيي الخاص.والله أعلم.
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16 - دول غريبة! الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:53
الدول تحقد بعضها على بعض دون تعاون، وتتنافس على صنع الاسلحة او التسابق للتسلح، والقوي منها ياكل الضعيف، وفيروس مكروسكوبي أظهر بأن الدول محدودة الموارد وعليها الاعتماد على نفسها لتجاوز الأزمات بالتصنيع المحلي والاكتفاء الذاتي وتوزيع الثروات بصفة عادلة وتعميم التعليم وتوفير الرفاهية للمواطنين مع الاختيار الأنسب في المعاملات الداخلية والخارجية، وحفظ الله المغرب من كل مكروه، # ابقاو في داركم #
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17 - محمد الزموري الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:55
وكيف يمكن الإرهابيين أن يحصلوا على هذه الأسلحة البيولوجية إن لم تكن عن طريق دولة إرهابية تمدهم بها هل بإستطاعة هؤلاء المتمردين على حق البشرية في الحياة أن يتوصلوا إلى هذه الأسلحة بأنفسهم وهم ليسوا إلا ببغاوات متشبعين بفكر ظلامي وأغلبهم إما فاشل التربية والتعليم وإما فاشل في حياته كلها .
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18 - تجار المخدرات والاسلحة و... الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:56
إذا خسر أهل المخدرات وترويج الأسلحة فيصبحون إرهابيين بيولوجية فهم فوق سيطرة الدول الكبرى والإمام المتحدة نفسها
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19 - ولد حميدو الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:57
يتكلم كما لو ان الارهابيين عندهم مختبرات بيولوجية
هي العالم ناعس
اجي نيشان عندك شي تنقنيقة
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