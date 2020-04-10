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كُتّاب وآراء
غوتيريش يحذر من "هجمات بيولوجية" في المستقبل
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قناعته بوجود خطر متصاعد في المستقبل يتمثل في شن الإرهابيين هجمات بيولوجية سامة تهدف إلى انتشار أوبئة قاتلة مثل وباء كورونا.
وقال غوتيريش خلال لقاء عن بعد نظمه مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في نيويورك: "إن صور الضعف والقصور في الاستعدادات التي يظهرها الوباء الآن تعطي رؤية عن ما يمكن أن يكون عليه هجوم وبائي محتمل على يد الإرهابيين – ويمكن أيضا أن ترفع من مقدار الخطورة التي تنشأ عن هذه الهجمات".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى المخاطر المتعددة على الاستقرار الدولي بخلاف القلق الماثل في الإرهاب البيولوجي، بمناسبة أزمة كورونا، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
غير الجايحة اللي جات يقلبو كيفاش يربطها بالإرهاب بعد أن رسخوا في عقول البشر أن الإرهاب يعني المسلمين بالذات.
اذا كان لازما وضع اسئلة على المغاربة مـ ن الصعب الا جابة حاليا وسهلة الاستعاب بعد خمس سنوات
بطاقة الزيارة للبعض بالثقة المؤمنة دوليا لدرهم الابي الذي يعوم ولن يطفوا بالوقاية بقدر الاعتماد على قداسة الوقاية الـمستدامة و تأميم قطعات جهوية ـ توفرك على مؤشر النجاح يغنيك عن مرحلة غرفة الانعاش و زيارة المستثميرين بالورود و طلب المصاهرة خمس سنوات مع تملص من حق في الرعاية بعد انتهاء التبضعِ في سوق الشغلِ
انا ممون الحفلة بزغرودة من قاع البحيرة التي قد توفر غرغرة ضد انفوانزا الطيور الموسمية ، ،،، هشتاك ـ
قد عدنا لكم
على هذا الخبر في هذا الوقت الله يخرج الأمور على خير!
هي العالم ناعس
اجي نيشان عندك شي تنقنيقة