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الرئيسية | خارج الحدود | "منظمة الصحة" تحذر من استعجال رفع قيود كورونا

"منظمة الصحة" تحذر من استعجال رفع قيود كورونا

"منظمة الصحة" تحذر من استعجال رفع قيود كورونا
هسبريس - رويترز
الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:35

دعت منظمة الصحة العالمية الدول اليوم الجمعة إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود لكن في الوقت نفسه "فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة" للفيروس.

وأضاف أن هناك "تباطؤا" في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارعا مقلقا" في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.

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