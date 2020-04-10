حالات الشفاء من "كورونا" تتخطى 30 ألفا في إيطاليا

هسبريس - وكالات

أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة تسجيل تماثل 1985 مصابا بفيروس كورونا المستجد للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 30 ألف و455 حالة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي، أن إيطاليا أحصت 570 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ مجموع ضحايا هذا الوباء 18 ألف و849 حالة وفاة ، مشيرة إلى أن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 10 آلاف و238 حالة وفاة ، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 16 ألف و280 متعاف.

وبحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ في المجموع 147 ألف و577 حالة.

وأضافت أن المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة يتواصل لليوم السابع على التوالي، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و497 مريضا.

وأشارت إلى أن 66 ألف 534 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألف و242 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 906 آلاف و864 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".