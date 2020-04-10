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كُتّاب وآراء
تركيا تقرر فرض "العزل العام" في المدن الرئيسية
أعلنت السلطات التركية، الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، إن القيود تسري من منتصف ليل الجمعة وتنتهي عند منتصف ليل الأحد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد وفيات كورونا لديها إلى 1006 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات 47029.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زادت 4747 حالة، وتوفي 98 شخصا، خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما غمر المرضى وحدات العناية المركزة في إسطنبول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
يعني حجر صحي فقط ايام العطلة بعد ذالك يرجع الشعب للعمل ٬ المهم هو الاقتصاد المفلس اصلا اما المواطنليس مهم هناك اعداد ضخمة تعوض الاخرين.