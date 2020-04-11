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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة الصحة تنفي تلقي إنذار مبكر عن كورونا

منظمة الصحة تنفي تلقي إنذار مبكر عن كورونا

منظمة الصحة تنفي تلقي إنذار مبكر عن كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 11 أبريل 2020 - 10:29

نفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن تكون تلقت إنذارا مبكرا من التايوان حول انتقال فيروس كورونا الجديد بين البشر وتجاهلته، بعد ظهور المرض في الصين في دجنبر، وهو ما تتهمها به واشنطن.

وتتهم الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية بالانحياز للصين، وبمساعدة هذا البلد على "إخفاء" خطورة المرض.

ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق مساهمة بلاده الكبرى في ميزانية الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والتي تلعب دورا محوريا في التصدي لوباء "كوفيد-19"، وقال الجمعة إنه سيصدر إعلانا الأسبوع المقبل بهذا الصدد.

وتشير إدارة ترامب إلى معلومات مفادها أن التايوان "أبلغت منظمة الصحة العالمية منذ دجنبر 2019، عن احتمال انتقال فيروس كورونا بين البشر، استنادا إلى انتقال العدوى بين العاملين الصحيين في ووهان"، بؤرة الوباء الأولى في الصين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "ما يقلقنا كثيرا أيضا أن المعلومات الواردة من التايوان لم يتم تقاسمها مع المجموعة الصحية العالمية، كما يظهر من خلال إعلان منظمة الصحة العالمية في 14 يناير 2020، الذي يفيد أنه لم تكن هناك أدلة على انتقال العدوى بين البشر".

ونفت منظمة الصحة العالمية الاتهامات الأمريكية في رسالة إلكترونية وجهتها الجمعة إلى وكالة فرانس برس.

وأكدت المنظمة أنها تلقت من السلطات التايوانية في 31 دجنبر 2019 بريدا إلكترونيا، يفيد عن "معلومات صحافية حول حالات التهاب رئوي لانمطي في ووهان"، وأن "سلطات ووهان تعتقد أنه ليس (فيروس) سارس"، متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الذي أودى بـ774 شخصا معظمهم في آسيا في 2002-2003.

وأكدت منظمة الصحة أن "الرسالة الإلكترونية لم تتضمن أي ذكر لانتقال العدوى بين البشر".

وأوضحت أنها سألت السلطات التايوانية "بأي طريقة نُقلت إليها" الشبهات بشأن انتقال العدوى بين البشر، مؤكدة: "ليس لنا علم سوى بهذه الرسالة الإلكترونية الوحيدة التي لا تأتي إطلاقا على ذكر انتقال العدوى بين البشر". وأضافت: "لم نتلق ردا".

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إلى "عدم تسييس" وباء "كوفيد-19"، وسانده في موقفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي اعتبرا أن الوقت "ليس مناسبا" لانتقاد منظمة تقف "في خط الدفاع الأول" ضد الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ماذا عنا نحن السبت 11 أبريل 2020 - 10:55
اذا تبث ذلك وكان كلام ترامب صحيحا يجب إلغاء هذه المنظمة بصفة نهائية وإحالة أعضاءها إلى المحكمة الدولية باعتبار هذه الأفعال جرائم إبادة جماعية الله يلطف بنا فنحن خارج هذه المعادلة ونطلب من الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة
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11
2 - موحا السبت 11 أبريل 2020 - 10:59
الامر امر الله والشفاء وسيأتي من عند الله لهدا يجب علينا التوسل اليه ليرفع عنا هدا الوباء
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19
3 - ملاحظ السبت 11 أبريل 2020 - 11:00
لا أعرف لماذا اكره هذه المنظمة ...على الرغم من أنني اكره ترامب لكنه صريح في بعض الامور . تيضرب في الوجه منظمة باءسة رهينة في أيدي القوى الاستعمارية وشركات الدواء على رأسها كومبارس..
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14
4 - omar us السبت 11 أبريل 2020 - 11:01
هذا ترامب يبحث عن كبش فداء للتغطية عن فشله الذريع في التصدي لهذا الوباء. فمرة يلوم الصحافة و مرة الديمقراطيين و مرة الصين و الان جاء دور منظمة الصحة. انه افشل و اخطر رئيس في تاريخ البلاد و لنا موعد في نوفمبر للقضاء على هذا الفيروس بشكل نهائي لنخلص الإنسانية من هذا الوباء الكارثي.
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1
5 - محمد اليحياوي السبت 11 أبريل 2020 - 11:02
انا نع ترامب في هذه القضية فمنذ بداية الوباء في الصين وأنا متابع لموقع المنظمة عبر تويتر . والتي كانت تستهين بالوباء ولم تعره الاهتمام اللازم.
ليس من منطق السياسة ولكن الأمر يتعلق بوباء لم تكن المنظمة حازمة في التعامل معه منذ بداية تفشيه وما لاحظته هو عبثية منشورات المنظمة عبر تويتر تستهين يوما بعد يوم الى أن أعلنت تحوله الى جائحة ومع ذلك لم تجدد معلوماتها عنه في موقعها الخاص بل تعطينا احصائيات عنه كسائر المواقع المخصصة.
لم ولا زالت المنظمة بعيدة عن دورها الاساسي في وصف الوباء وتحديث مستجداته عدا الارقام التي وصل اليها والتبرعات التي حصلت عليها.
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13
6 - ملاحظ بسيط السبت 11 أبريل 2020 - 11:06
منظمة الصحة العالمية تأخرت كثيرا في إعلان وباء كومفيد 19 جاءحة عالمية، لا سيما أن انتشاره في الصين بدا في دجنبر 2019 والاعلان عن الجاءحة جاء حتى 14 مارس 2020 .
الاخبار التي كانت التي من الصين كانت باعثة للقلق بسبب عدد المصابين وسرعة انتشاره بين البشر، الخرجات الاعلانية لمنظمة الصحة العالمية في تلك الفترة كانت تقلل من خطورة انتشار هذا الوباء وكانت تنتظر تطور الوضع دون تكليف نفسها بإرسال اختصاصيين إلى الصين للوقوف على الوضع وهناك وانجاز تقارير دقيقة عن خطورة انتشار هذا الوباء، والله أعلم.
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10
7 - الديناصور السبت 11 أبريل 2020 - 11:09
وأضافت: "لم نتلق ردا". عذر أقبح من الزلة صراحة وبكل واقعية كان هناك تماطل وتلاعب في نشر المعلومات الكاملة عن هذا الفيروس في البداية فكل التصريحات كانت مناقضة لسبقاتها
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9
8 - ايت واعش السبت 11 أبريل 2020 - 11:17
صباح الخير، منظمة الصحة اخطاءت كثيرا وربما استسلمت لضغوط الصين وانها لم تتعامل بالشكل المناسب تجاه الفيروس الصيني ولا احد يعرف لماذا ؟ وتايوان بكونها ليست دولة معترف بها فهي لا تتبادل المعلومات كدولة مع منظمة الصحة العالمية ،التقارير الاستخبارتية اوصت قبل انتشار الوباء بانه يهدد صحة البشر ولكن غباء السياسين وتقليلهم من اهميته استنادا على المعلومات الخاطئة الواردة من الصين اوصلت العالم الى ماهو عليه، رىيس المنظمة هو اثيوبي شيوعي سابق كما تتهمه امريكا ، الخلاصة التي تهمنا هو انه لا يجب الاعتماد على اراء منظمات دولية ولا توصياتها .ويجب انشاء مركز دراسات وطني ..يستطيع تحديد الخطر الوشيك على الامن القومي للبلد سوى صحيا او عسكريا اواو.....قلتها الف مرة لا تعتمدوا على تقارير منظمة الصحة وسيظهر مستقبلا لماذا تاخرت في اعلان الفيروس الصيني كوباء خطير .الصين كذبت بشان ارقام المصابين واخفت معلومات مهمة..عن العالم....حفاظا على صورة الحزب الشيوعي..لا غير
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7
9 - ع الجوهري السبت 11 أبريل 2020 - 11:24
حان الوقت لإعادة النظر في المنظومة الأمامية برمتها فبصرف النظر على أخطائها في انتشار الوباء هذه المنظمة أصبحت منعدمة الفاعلية في النزاعات ومنحازة للأقوياء وما يجري في فلسطين من حصار ومصادرة للأراضي وقتل وسجن الأطفال دليل على تقاعسها
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10 - مواطن بسيط السبت 11 أبريل 2020 - 11:25
بالرغم من الإعلام. والتكنولوجيا و التقدم الخارق؟
الكذب طبيعة في الإنسان
تبقى المصلحة الشخصية فوق كل شيء
أين الحقيقة
لاندري و لن ندري
نرجوا من الله ان يلطف بنا
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2
11 - قمة الأنانية السبت 11 أبريل 2020 - 11:34
الآن لما الصين تخلصت من الفيروس تقريبا غلقت حدودها كاملة مع دول العالم خوفا من دخول الفيروس من جديد وفي يناير الماضي لما كانت تحتوي الصين الفيروس لوحدها كانت حدودها مع جميع دول العالم مفتوحة ولم تفكر في غلقها خوفا من وصوله إلى باقي العالم .
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1
12 - منظمة غير منظمة السبت 11 أبريل 2020 - 11:39
هذه المنظمة التي يرأسها وزير خاىجية أثيوبيا لا هم لها سوى الطمأنة أحيانا و التحذير أحيانا لا تقدم و لا تؤخر في أمر الصحة همها هو جمع المساهمات من الدول الأعضاء و عقد الندوات . الهلال الأحمر و الصليب الأحمر أكثر منها نفعا للإنسانية. المنظمة تنفي المنظمة تحذر المنظمة لا تعتقد و هكذا كأنها وزارة الداخلية في بلدي ههههه
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13 - hicham السبت 11 أبريل 2020 - 11:43
امرييكا هاكا ديما. ملي كايجي شي واحد انافسها كادير لو العصا ف رويضا. خلقات فيروس فالصين باش طيحها ولكن تلقات مع اصحاب العينين الصغيرة. تكنولوجيا المتطورة استطاعت هزيمة الفيروس و الخروج باقل الخسائر. وانقلب السحر علي الساحر.. وهي خطة كدروسة من امريكا لكنها فقدت السيطرة... ودابا كاتخلق سيناريوهات. باش تورط الصين...
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-1
14 - فاعل خير من طاطا السبت 11 أبريل 2020 - 11:43
لقد تتبعنا أخبار هذا المرض منذ ظهوره، وتم إخبار منظمة الصحة العالمية من طرف الصين على أن هذا المرض وباء وينتقل بسرعة بين الأفراد، فرفضت المنظمة تبني هذا الطرح، ويمكن العودة إلى تاريخ الإصابات والوفيات في الصين وانتقاله إلى باقي بلدان العالم ومتى أعلنت المنظمة كون كورونا وباء. ومن غير المستبعد أن يكون كل شيء مدبرا ( تطبيق نظرية مالتوس) ولتبرئة الذمة يتم تبادل الاتهامات بين الأطراف، بحال الدراري الصغار ملي كايديرو شي زبلة تا واحد ماكا يعترف بلي هو صاحبها ويلفق التهمة للأخر.
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15 - حرب باردة جديدة السبت 11 أبريل 2020 - 11:47
اعتبرت الولايات المتحدة مند الوهلة الاولى الفيروس بانه شان صيني. تم بعد ذلك بانه فيروس موسمي ولما قررت اغلاق الحدود ابقتها مع انكلترا بدون ان تستشير مع اروبا والان تنسحب من المنضمة الصحية. والكل ينتضر الركود التام لكي يتم اعادة "توزيع الاوراق" ولقد تم طبع 7 ترليون دولار من الاحتياطي الفدرالي 3 منها للاقتصاد الداخلي الامريكي و 5 منها ستضخ في الابناك المركزية كديون للدول التي ستنهار كالنجوم ويتم التقب الاسود بابتلاعها.
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16 - midou السبت 11 أبريل 2020 - 12:10
مع الأسف هذه المنظمة ما زالت تكذب على العالم كلام الولايات المتحدة صحيح. التقارير التي قامت بها منذ نونبر 2019 إلي غاية أواخر يناير كانت تدعوا العالم البقاء على الحدود مفتوحة مع الصين وان هذه الدولة تسيطر على الوضع. الا أن الوضع انفجر .وانتشر الفيروس بشكل مطرد في باقي دول العالم.
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17 - ضد الضد السبت 11 أبريل 2020 - 12:12
منظمة الصحة العالمية و حتى امريكا نفسها و عدة دول كانت تظن ان الوباء سيبقى في الصين من صالح الكرة الارضية ان ينقص البشر و لاسيما الصين فهي الدولة التي تحتوي على ثلث سكان العالم . فكانوا ينتظرون موت اكثر من 100 مليون من سكان الصين. لكن هذه الاخيرة قضت على الوباء بدون خسارة كبيرة و انقلب السحر على الساحر فوجدت نفسها في ورطة . و الله اعلم بعد كثرة القيل و القال و اتهام الدول بعضها البعض عن الفيروس المصطنع او غير المصطنع و تارة يقال ينتقل عبر الاحتكاك و مرة احرى عبر الهواء .
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18 - الكذب الغبي السبت 11 أبريل 2020 - 12:20
ليس لمنظمة الصحة العالمية ما تنفيه. التهمة واضحة ضدها. وهذا موثق على حساب المنظمة في موقعها الرسمي على الإنترنت وعلى حساب تويتر لرئيسها تيدروس أدهانوم غيبريسوس ( الإثيوبي الجنسية بالرغم من الإسم اليوناني الذي يحمله) والذي له تاريخ حافل بالكذب واللف والدوران.
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