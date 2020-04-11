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الرئيسية | خارج الحدود | أقل وفيات يومية بكورونا في 19 يوما بإسبانيا

أقل وفيات يومية بكورونا في 19 يوما بإسبانيا

أقل وفيات يومية بكورونا في 19 يوما بإسبانيا
هسبريس - متابعة
السبت 11 أبريل 2020 - 10:49

قالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت بعد تسجيل 510 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16353 من 15843 أمس الجمعة بينما قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161852 اليوم من 157022 أمس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد من اسبانيا السبت 11 أبريل 2020 - 11:12
نسأل الله أن يخفف على كل الأمة و أن يرفع علينا هذا الوباء الذي تجلى في جميع أنحاء العالم أمين اخوانكم المسلمين في العالم يسألونك الدعاء
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2 - السلام السبت 11 أبريل 2020 - 11:22
الحمدلله الذي عفانا مماابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفظيلا
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3 - الحقيقة الضائعة السبت 11 أبريل 2020 - 11:44
هنا في اسبانيا الوفيات كانت كثيرة و لكن لكيلا تكون الصدمة كبيرة على الشعب يعطون حصيلة اموات كورونا "بالتقسيط" يعني ان الاحصائيات تعطى على مراحل اما الاموات الغير مسجلين حتى الان فهم بالالاف. الله يلطف بنا و بالبشرية جمعاء.
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4 - اسبانيا والمغرب السبت 11 أبريل 2020 - 12:04
قال لكم الاسبان بالنسبة للسياح المغاربة الذين تعدوا السنة الماضية 500 الف مغربي الذين زاروا اسبانيا في الصيف قال لكم الاسبان هدا العام صيفوا في ديوركم، اسبانيا لن تقبل ولو سائح واحد هذه السنة، اذن عليكم اما بجبال او بحار المغرب هذا ما قررته اسبانيا هاته السنة، اذن لا عمر ة ولا حج ولا اسبانيا يعني ان فلوس المغاربة غادا تبقى في المغرب ما أحلى المغرب بلادي بلادي انت روحي وملاذي
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5 - Momo السبت 11 أبريل 2020 - 12:05
الى صاحب التعليق رقم 3,اصبح الكل يفتي و يحلل كل حسب هواه،هل انت عالم فيروسات؟هل انت وزير الصحة الاسباني؟يا اخي اتقي الله و لا تقل شيئا لا تعلم حقيقته.
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