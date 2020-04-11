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كُتّاب وآراء
"شينزو آبي" يدعو اليابانيين إلى تجنب أماكن السهر
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن رئيس الوزراء شينزو آبي دعا اليوم السبت المواطنين في جميع أنحاء اليابان إلى تجنب الذهاب إلى أماكن السهر كالحانات والمطاعم، وذلك في تشديد لإرشادات التباعد الاجتماعي الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وجاءت دعوة المواطنين للبقاء في منازلهم في المساء بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وست مناطق أخرى.
ويشدد آبي التعليمات تدريجيا في مسعى للحد من أثر الوباء على اقتصاد بلاده وهو ما عرضه لانتقادات بالتباطؤ الشديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمجازفة بانتشار الفيروس خارج نطاق السيطرة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن طوكيو، بؤرة تفشي فيروس كورونا في اليابان حاليا، سجلت ما يزيد على 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت متجاوزة العدد القياسي المسجل أمس الجمعة وهو 189 إصابة.